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大摩料內房工業明年下半年才觸底

標籤：經濟

【明報專訊】近日內地刺激政策頻出，摩根士丹利報告指出，政策雖不是180度的轉變，但可以幫助提高對剩餘周期的信心，但即使在新政策助力下，料房地產和工業行業周期或仍須要到2025年下半年才會觸底。

大摩指出，自2021年以來資本支出以10%的複合年增長率上升後，工業投資的擴張也面臨着一些周期性的衰退。鑑於房地產通貨緊縮周期尚未結束，這進一步影響了信貸需求和整體增長。雖然一些新政策支持可以幫助整體需求，但認為工業投資增長可能需放緩到5%以下，以減少生產者出廠價格指數（PPI）壓力和新信貸風險。

該行指出，即使有最新的財政支持，工業和房地產周期也要到明年下半年才會觸底，並將繼續影響信貸需求。從積極的方面看，新政策基調和改進的溝通可以幫助投資者超越這個周期，相信在持續工業升級的支持下，2025年下半年後的一些信貸需求會反彈。

另外，野村中國首席經濟學家陸挺認為，財政部周末簡報會幾乎沒有宣布關於額外預算和債券配額的細節，因兩者都需要全國人民代表大會或其常務委員會的立法批准。

但財政部確實允許地方政府利用4000億元人民幣的未使用債券配額，該配額是從往年結轉，不再需要全國人大的額外批准，這些配額將被用以彌補部分財政收入缺口。

野村：雖沒提刺激規模難扭港股升勢

財政部亦明確暗示，允許發行更多中央和地方政府債券，以尋求補充國有銀行的資本，並幫助地方政府交換大量隱藏債務；更重要是財政部承認財政收入低於預期，以及保證實現今年的財政目標，並堅定承諾要推出更多逆周期性財政措施等。陸挺指出，雖然財政部沒提及財政刺激的細節或規模，但應該不會扭轉內地和香港股市近期的正面勢頭，因為投資者現在可能會將注意力集中在下一個重大事件上，即人大工作會議，料在10月下旬左右舉行，這可能會令投資者期望未來會有龐大的財政刺激措施。

他預計中央將增加對地方財政的轉移支持，給予地方大量借貸額度；亦或考慮增加低收入人士的社會保障支出、以及鼓勵生育；而最終中央亦能被迫出任「最終承建商」，直接替那些已延遲預售的住宅項目提供資金。他認為，經濟刺激措施的內容比規模更重要，未來幾年刺激規模最終可能會限制在每年GDP的3%內。