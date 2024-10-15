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捷芯隆獲滬科創板公司美埃提私有化

【明報專訊】上海科創板公司私有化於本港主板上市的企業。無塵室設備解決方案商捷芯隆（2115）獲上海科創板上市空氣淨化公司美埃科技（滬：688376）的附屬公司，提出以協議安排形式私有化及註銷股份，每股作價0.25元，較10月8日停牌前收報0.2元溢價25%，共涉逾9.57億股，要約涉值逾2.39億元。

值得留意的是，捷芯隆主席Ng Yew Sum等4名創辦人在集團的31.61%持股，將不會按0.25元作價被收購，而是待完成私有化，有關持股將換成美埃的附屬公司同比例持股，變相將公司併入科創板上市公司旗下。捷芯隆股份將於今早復牌。美埃及捷芯隆主席等人的換股交易非向所有股東提出，按例視為特別交易，要獲得證監會執行人員同意；而授出同意的大前提，是需要獲得股東特別大會獨立股東投票通過。捷芯隆將成立獨立董事委員會及委聘獨立財務顧問，給予意見。私有化動議按例需在法院會議內獲出席股東不少於75%贊成，少於10%反對，以及在特別股東大會獲不少於75%出席股東贊成才能通過。在特別交易議程，主席在內的4名高級管理層將放棄投票。捷芯隆指出，今次建議可讓其在美埃科技更大集團的運營管理下，更好解決潛在的問題並實現蓬勃發展，在非上市環境下執行業務策略時亦更靈活，並為股東提供溢價退出機會。