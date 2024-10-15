moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

黃天祐任證監主席接替雷添良 任期3年

標籤：經濟

【明報專訊】證監會主席雷添良的6年任期將於本周六（19日）結束。政府宣布，行政長官李家超委任現任會財局主席黃天祐，於下周日（20日）起出任證監會主席，任期為3年，而黃天祐將繼續擔任會財局主席至今年12月31日。換言之，黃天祐將同時兼任兩家金融監管機構主席，為期約兩個多月。

明報記者

黃天祐自2019年10月1日起出任財務匯報局主席，該局於2022年擴權並易名為「會計及財務匯報局」，政府於去年9月延長黃天祐會財局主席任期兩年，至2025年9月30日才結束。換言之，他是提早離任會財局主席。

黃：將提升企業管治刺激創新

黃天祐表示，很榮幸獲任命為證監會主席，並指對證監會來說，這是一個重要時刻，必須抓緊機遇和擁抱挑戰，以培育一個可持續且活躍的資本市場，在保護投資者利益的同時，促進經濟增長及提升企業管治並刺激創新。

黃天祐昨日同時辭任中遠海運港口（1199）執行董事及董事副總經理，他自1996年7月起出任該公司執董。黃向本報記者表示，出任證監會主席的確讓其失去獲得較高薪上市公司工作的機會，以及離開他已經工作了28年的公司，惟這些僅適用於個人。若他能幫助引導證監會更好地促進市場發展和創新，同時保護投資者的利益，受益的是市場而不是其本人。

財政司長陳茂波表示，期望在黃天祐的領導下，證監會將繼續貫徹監管者和市場發展促進者的雙角色，確保本港證券及期貨市場公平、透明和有序運作。

業界：冀加強上市公司監管

公共專業聯盟財經政策發言人甄文星認為，黃有其使命，要改善香港金融市場，其監管經驗豐富，但目前香港更需要是市場發展，而不是證監會可單獨進行，需要政府帶頭。

證券及期貨專業總會會長陳志華表示，希望證監會在黃天祐領導後，能進一步加強對上市公司的監管，特別是針對近年部分公司涉及帳目問題的情况。同時，期望證監會能推動香港的新股上市要求及程序，與國際市場的標準接軌。