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FT：TPG擬伙黑石 私有化博士倫

【明報專訊】銷售隱形眼鏡為主的加拿大眼部護理產品商博士倫（Bausch + Lomb，美：BLCO）或被私募基金TPG（美：TPG）和黑石（Blackstone，美：BX）聯手私有化。

估值130億至140億美元

英國《金融時報》引述消息稱，TPG和黑石出價對公司整體估值約130億至140億美元，相當於最高每股25美元，較博士倫上周五美股收市價19.47美元溢價逾28%。如果成事，有望是今年最大宗私募併購之一。TPG、黑石和博士倫都拒絕評論報道。

據報TPG和黑石早於前年博士倫在美國和加拿大上市時，已表達有意收購，到上月博士倫聘請投資銀行高盛為顧問賣盤，最快本月底開始正式競購，部分其他私募基金研究後已退出，但交易最終仍可能告吹。

母企博士康債務壓力大

報道稱，將博士倫賣盤套現的想法源於持股88%的母公司博士康（Bausch Health，美：BHC）債務壓力沉重，總債務達210億美元，其中約100億美元要於3年內償還，但分拆之議受私募基金阿波羅（Apollo）、對冲基金Elliott等債權人反對，擔心喪失盈利能力最強的業務。

博士康主要股東包括對冲基金經理約翰保爾森（John Paulson）和美國富豪伊坎（Carl Icahn）等，據報他們考慮將出售博士倫股權所得資金，在償還短期債務後，派特別股息給自己，但相信會惹債權人不滿。

博士倫將於本月底公布第三季業績，第二季公司虧損按年擴大至1.51億美元，主要受稅務和利息開支撥備影響，而且新產品銷售推廣開支增加，拖累經營利潤按年跌近40%至2600萬美元。

（綜合報道）

[國際金融]