OPEC降中國需求預測 油價曾跌逾2%

紐約期油周一曾低見每桶74美元邊緣，倫敦布蘭特期油一度失守每桶77美元，跌幅都超過1.5美元，抵消上周約1美元的升幅有餘。但中東局勢持續緊張，市場觀望以色列會否轟炸伊朗石油設施等，限制油價跌幅。

海關總署周一公布，中國9月進口4550萬噸石油，相當於每天111萬桶，按月減少7.4%，主要由於煉油廠毛利受壓和關閉維修保養影響需求。

標指創新高 納指曾升近1%

石油輸出國組織（OPEC）同日發布月報，亦調低中國石油需求增長預測約7萬桶至每天58萬桶，主要由於樓市低迷、經濟活動放慢持續拖累柴油需求，而且重型貨車轉向液化天然氣等潔淨能源。因應實際情况不如原本預期樂觀，油組連續第3個月調低全球石油需求增長預測，其中今年預計增加每天193萬桶，較上月估計少10.6萬桶，明年增長預測亦調低10萬桶至每天164萬桶，但其看法仍較國際能源署（IEA）及其他交易商樂觀。

美股周一早段個別發展，標普500指數曾升至5850點以上再創新高，納斯達克指數一度升近1%於18,500點以上。但道指曾跌逾100點失守42,800點，主要受遭大行降評級的重型機械製造商Caterpillar（美：CAT）曾跌近3%拖累，道指其後倒升。市場觀望本周開始進入公司季度業績高峰期，本周就有高盛（美：GS）、強生（美：JNJ）、Netflix（美：NFLX）等。明尼亞波利斯聯儲銀行行長卡什卡里（Neel Kashkari）周一預期聯儲局未來數季宜輕微減息，因通脹明顯回落，但仍高於2%目標，同時就業繼續穩健。

（綜合報道）

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