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黃雯怡：建行股息率高 獲政策支持

【明報專訊】上周六中國財政部長藍佛安表示，將在近期推出一籃子增量政策舉措，包括支持地方化解隱性債務、支持國有大型商業銀行補充核心一級資本，以及支持推動內房止跌回穩等。不過，財政部未提及刺激規模，市場擔憂若過於溫和，今年GDP增速或難達標。近期內地及香港股市皆步入調整期，部分投資者獲利離場，料恒指短線在20,600至21,500之間整固。

在未有明確的刺激方案之前，之前漲幅較大的科技股或反覆回吐，資金重新停泊在派息高的中特估板塊。今次財政部明確表示，將增加較大規模債務限額置換地方政府存量隱性債務，同時發行特別國債以支持國有大型商業銀行補充核心一級資本，兩者都有利提升銀行的資產質量，減少潛在不良貸風險。建行（0939）作為國有四大行之一，相信最直接受益。

上半年建行純利約1643.26億元（人民幣，下同），按年跌1.8%，淨利息收入按年跌5.2%，淨息差1.54厘，收窄0.25個百分點。不良貸款率1.35%，較上年末下降0.02個百分點。下半年隨存款利率下調，相信銀行淨息差壓力會減小。而政策支持，也將更有利於維護大型銀行的資產質量穩定。

此外，在美聯儲開啟降息周期後，高息股更加受到市場青睞。建行當前的股息率逾7.1厘，為主要內銀中最高。此前，人行創設首期5000億元人民幣的互換便利，通過該項計劃獲得的資金只能用於股市，大概率會流入穩健及高息的國企股，建行具備高息和穩健的特點，料將吸引資金持續流入。建議回吐至5.7元買入，上望6.7元。

獨立股評人

[黃雯怡 股海文蹤]