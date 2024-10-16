A股人幣瀉 港股挫774點見半月低 住建部人行等明開記招 談促進內房平穩

另外，國務院新聞辦公室昨晚發出採訪通知，本周四上午10時將舉行新聞發布會，屆時住房城鄉建設部長倪虹和財政部、自然資源部、人民銀行、國家金融監督管理總局負責人將介紹促進房地產市場平穩健康發展有關情况。

成交縮至2612億 近3周最少

恒指昨低開46點後跌幅擴大，最多跌938點，低見20,154，收報20,318，跌774點，是9月26日後收市新低。港股連跌兩日，累計跌933點。國指挫4%；科指最多跌5.6%，收市仍跌4.7%。

大市成交2612億元，較上日減少5.7%，是9月25日後近3周最少。北水淨流入85.44億元，資金主力買盈富基金（2800）及恒生中國企業（2828），淨買入額分別有64.2億元及16.5億元。淨賣出最多的是美團（3690）及騰訊（0700），分別淨沽18.1億元及4.1億元。

科網股重災 美團跌近7%

科網股是跌市重災區之一，美團跌近7%，阿里巴巴（9988）、騰訊及京東（9618）跌4%至5%（見表）。內需消費股續見沽壓，潤啤（0291）跌近13%，為表現最差藍籌；呷哺呷哺（0520）跌近9%；蒙牛（2319）跌7%；海底撈（6862）跌近6%。醫藥股捱沽，藥明生物（2269）及石藥（1093）跌6%。

匯豐環球研究報告指出，中國市場焦點將從政策轉向基本面，市場動力亦會回歸到選股，預期六大受惠於刺激政策的行業，包括電子消費品、消費者方面、工業、醫療設備、化學品及軟件。該行重申對上證、滬深300和深證綜合指數目標分別為3800點、4700點及12,000點，意味有16%至19%的上行空間。不過，仍需注意反彈的潛在風險。

分析：美減息或不似預期 拖累港股

獨立股評人熊麗萍表示，港股昨大跌其中一個原因是，目前市場預期美國下月減息半厘機會大減，並與原先估計步伐不同，拖累人民幣受壓，亦令內地採取寬鬆貨幣政策彈性下降，目前港股市場信心較弱，後市亦預期會反覆波動。但她認為內地刺激經濟措施會按計劃推進，對後市不是看得太淡，反認為美減息變數對港股影響更大。目前美國經濟數據參差，不是一面倒支持減息，一旦減息幅度不是預期之內，可能對區內市場有壓力。

明報記者