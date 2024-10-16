彭博：內銀最快本周下調存息

今年7月政策利率下調0.1厘後，大型內銀稍後將1年期以下定存利率下調0.1厘，2年至5年期定存利率下調0.2厘，據現時工商銀行（1398）報價，1年期和5年定期利率分別為1.35厘和1.8厘，若上述存息落實下調，將分別降至1.15厘和1.55厘。不過彭博行業研究認為，降幅不足以抵消今年貸款和現有按揭利率下調對盈利影響，例如現存按息下調於本月底實施，人行估計平均降幅達0.5厘，平均每年減少1500億元（人民幣，下同）利息。

此外，聯儲局官員周一稱未來減息要更審慎，降低市場對今年減息幅度預期，加上中東和朝鮮地緣緊張升溫，提振美元指數回升至103。內地周一公布9月出口增長遠遜預期，信貸需求偏弱，拖累人民幣跌至1個月低位（見圖），截至晚上8時，在岸人民幣報7.117，下跌284點子（1元等於1萬點子），離岸人民幣報7.1238，下跌290點子。

在岸人民幣跌至7.117

隔晚美元上揚，人民幣中間價昨貶107點子至7.083，雖然在岸人民幣午前曾跌穿7.12，不過彭博社引述交易員稱，未見中資大行於在岸市場沽美元。另外，中資大行在國慶假前於7算持續買入美元，降低銀行客戶對沽出美元結匯的迫切，出口客戶亦關注一旦特朗普當選有上調關稅風險，正觀望人民幣貶值風險。

華僑銀行認為，短期人民幣料在7.025至7.113區間交易，需要留意美國總統大選和人民幣中間價走勢，人民幣在中長期要真正復蘇，需市場信心得到實質修復、經濟回暖以及美元持續走低。