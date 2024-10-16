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券商唱好內地互聯網股 大摩首選騰訊

【明報專訊】大型科網股成為昨日跌市元兇，惟摩根士丹利及瑞銀發表報告，均看好內地互聯網股，並調升部分互聯網股目標價，前者首選騰訊（0700），後者則首選京東（美股：JD）。瑞銀更將騰訊的目標價，由原來的483元，上調到580元，亦將阿里巴巴的美股（美：BABA）目標價原由有的112美元，上調至140美元；京東方面，其美股的目標價則從43美元上調至64美元。

大摩指雖然內地宏觀的共識盈利估計情况尚未明朗，現時要說提升盈利預測水平屬言之過早，料內地的支援措施需時才能反映到消費者及企業信心上。該行預期，電商的總商品銷售額、廣告、本地服務及線上旅遊代理明年的收益增長會分別達到7%、8%、19%及12%。由於互聯網股的估值受壓，料在近期大升浪過後，估值低於一倍本益成長比的水平，仍然合理，只是在市場處許波動市下要較具選擇性。其首選是騰訊，次之為美團（3690）及攜程（美：TCOM）。該行認為，經營線上社交或遊戲佔逾五成業務比重的騰訊，因為跨業務增長、高的盈利可視度及管理層投入，因此列為首選股。

瑞銀：京東料成政府政策最大受益者

瑞銀方面，既將多隻互聯網股的目標價調高，亦指電商對內地政府的組合拳支持經濟漸漸地轉持正面的看法，電商生意在政府的以舊換股家電政策支持下，已自9月起有所增長，並料股市帶動的財富效應，有望帶動今年第四季的表現轉強。在十一檔期，高端零售業亦見向好。瑞銀將互聯網股的目標價上調11%至49%元不等，在眾股份中，料京東有望成為政府支援經濟政策的最大受益者，現價只相當於2025年預估市盈率9倍，並不昂貴，隨著邊際利潤率提升，亦有望帶動每股盈利上升。