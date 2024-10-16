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潤地凱悅組合資 擴內地酒店業務

標籤：經濟

【明報專訊】華潤置地（1109）與凱悅酒店集團（HYATT）公布，成立合資公司「潤凱控股有限公司」，凱悅大中華區總裁及亞太區拓展總裁何國祥指出，潤地旗下自家品牌「木棉花」現有的6家酒店，以及兩家正在籌備的全新木棉花酒店將加入凱悅集團。此外，雙方按戰略協議將已計劃開設兩家高端新酒店，分別是位於西安「柏悅酒店」及東莞「安達仕酒店」。

6家酒店分別位於北京、深圳、成都、杭州及日照；而籌備中的兩家酒店則位於紹興及上海。華潤置地董事會副主席、首席產品官張大為指出，雙方合作始於2009年的深圳君悅酒店，雙方一直緊密合作，而潤地現在旗下有7家酒店由凱悅管理，雙方理念相近，是重要伙伴，且經驗相通、資源互補、能力互助，具有廣闊合作空間和巨大合作潛能，必將推動雙方強強聯手，今次亦將強化潤地輕資產管理運營的能力，推動及擴大「木棉花」品牌的能力等。

問到今次合作的起源，華潤置地資產管理部總經理郭瑞鋒又形容，雙方就似「男生女生談戀愛」，由「由暗生情愫到看對眼，再走在一起」，今次合作算是「領了證」。而目前潤地的經營不動產資產管理規模超4000億元（人民幣，下同），在半年報中經營不動產創造的利潤佔集團總利潤亦首次超逾50%，長遠希望資產管理規模超過1萬億元，此屬非常重要的願景，今次合作正是落實戰略的行動之一。

西安東莞開高端新酒店

郭瑞鋒指出，潤地現時酒店資產組合超過250億元，當中存量資產約120億至130億元，籌建的酒店也有約120億至130億元。透過今次合作，凱悅品牌、數字能力、會員基礎等，都能幫助潤地的酒店業務及「木棉花」品牌得益，亦提升了潤地自身對酒店業務在全價值鏈的資產管理理解及能力。除了西安「柏悅酒店」及東莞「安達仕酒店」，未來尚有更多酒店在籌建中。

而潤凱控股首席執行官、凱悅大中華區域副總裁李良則表示，潤凱的中期3至5年目標是發展幾十家酒店，因為華潤置地擁有非常強大的商業資源。而凱悅大中華區發展及業主關係資深副總裁邢林則指出，非常看好大灣區作為中國經濟引擎之一，希望在雙方股東支持下，讓「木棉花」在中國每一個核心城市開放。