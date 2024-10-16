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潤飲獲9基投認購近半股份

標籤：經濟

【明報專訊】央企華潤集團旗下，擁有內地樽裝水「怡寶」等飲品品牌的華潤飲料（2460）昨起招股（見表），按招股中間價及未計超額配售權，9名基石投資者認購股份已佔發售股份近五成。

孖展超購26倍 涉149億

潤飲是次招股集資最多近50億元，當中9名基石投資者按中間價計、共認購共24億元、相當於發售股份的49.43%，相關股份設6個月禁售期，基石投資者包括瑞銀、中旅、橡樹資本、中郵保險等。當中瑞銀及中旅認購股份分別佔發售股份的17.54%及11.16%為最多。而公開發售部分方面，截至昨晚9時市場數據，潤飲暫錄孖展超額認購25.96倍，涉資149.01億元。

另外，台資貨櫃航運公司德翔海運（TS Lines）周一通過港交所（0388）上市聆訊，摩根大通、招商證券國際為其聯席保薦人。德翔海運曾三次遞表申上市，分別在2022年10月、2023年4月及今年5月。據招股文件，按船隊規模計，截至今年1月1日，德翔於全球貨櫃航運公司中排名第21，市場份額為0.3%。今年首4個月，德翔收入為3.2億美元，按年幾乎持平；純利有944.3萬美元，按年跌47.2%。

此外，今日掛牌的七牛智能科技（2567）昨日輝立暗盤收報1.84元，較定價潛水33.1%。一手1000股，不計手續費，每手帳面蝕910元。成交627萬股，涉資1190萬元。公司昨公布配發結果，公開發售部分超額18.87倍，一手中籤率達80%，認購兩手便穩獲一手。

明報記者