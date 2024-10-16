The Henderson高層呎租130元

【明報專訊】中環全新甲廈、恒地（0012）美利道The Henderson再錄租務成交，市場消息指出，高層02室，面積約8916方呎，以呎租約130元獲承租，月租近116萬元。翻查資料，今年5月有外媒指The Henderson當時的出租率約六成，當時恒地亦確認有關出租率，目前商廈已落成，部份租戶亦已入伙，包括拍賣行佳士得、瑞士鐘錶製造商和私募股權公司等，呎租介乎120至150元。
另外，剛過去的國慶假期，訪港旅客人次達138萬，有商舖業主乘勢推出舖位招租。中原（工商舖）商舖部高級分區營業董事梁偉傑表示，銅鑼灣駱克道485號地下及1至3樓正招租，面積共6500方呎，意向月租約48萬元，平均呎租約74元，與對上舊租客茶餐廳每月約55萬元租金相比，跌幅約12%。
翻查資料，該舖由「戲院大王」陳俊巖家族成員或有關人士持有，曾獲連鎖快餐店翠華（1314）租用，自2014年1月起，以月租122萬元租用該舖，當時更簽訂10年長租約，首5年月租122萬元，隨後5年月租則上升20%至146.4萬元，租約期至2023年12月底。不過，社會事件及疫情重創飲食業，翠華自2020年2月起，已暫停營運上述商舖，及後由另一茶餐廳以月租45萬元頂租。換言之，現時月租叫價較高峰時月租約146萬元低約67%。