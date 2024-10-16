moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

中東局勢降溫 油價曾跌逾5% ASML訂單遠遜預期 Nvidia挫4%

【明報專訊】中東緊張局勢降溫，而且原油需求前景不振，拖累油價連續兩天明顯下跌，近乎全數蒸發本月以來的升幅。石油股和晶片股下跌亦拖累歐美股市。

油價周二曾跌逾5%，紐約期油一度失守每桶70美元關口，倫敦布蘭特期油亦曾見每桶74美元以下，回落至本月低位，主要由於《華盛頓郵報》周一報道，以色列總理內塔尼亞胡已向美國表明，無意攻擊伊朗核和石油設施，只會針對軍事設施，紓緩衝突急劇升溫影響石油供應和運輸的憂慮。但在中國國務院新聞辦周二晚上宣布，住建部周四將舉行記者會，講解促進內地樓市平穩健康發展之後，油價跌幅曾略為收窄。

油股受壓 埃克森美孚曾跌3%

繼石油輸出國組織（OPEC）之後，國際能源署（IEA）周二亦發表月報，調低今年全球石油需求增長預測4萬桶至每天86萬桶，其中一個原因是中國經濟增長未明顯加快，而且轉向電動車亦削弱汽油需求。

雖然明年石油需求預測調高約5萬桶至每天100萬桶，但同時美國、巴西等油組以外國家產量持續增加，警告石油供應或明顯過剩，庫存達12億桶。

美國石油股普遍向下，埃克森美孚（美：XOM）曾跌3%，雪佛龍（美：CVX）曾跌2%左右。

美股周二早段亦向下，道指曾跌逾260點，再測試42,800點水平，標普500指數和納指曾由升轉跌，納指一度跌逾100點，主要由於荷蘭晶片設備商ASML訂單只及市場預期一半，同時調低明年銷售目標，ASML跌16％，拖累多隻晶片股受壓，Nvidia（英偉達）（美：NVDA）和AMD（美：AMD）都曾跌逾4%。

高盛多賺45% 美銀花旗盈利跌

銀行股是焦點，高盛（美：GS）、花旗（美：C）、美國銀行（美：BAC）周二都公布季度業績，但股價走勢各異，美銀曾升逾1%，但高盛高開3%後一度倒跌，花旗更曾跌逾1.7%。

3間銀行業績都受惠金融市場更波動、交投暢旺。其中，高盛第三季盈利按年急升45%至29.9億美元。收入按年升7%至127億美元，當中股票交易部門收入35億美元，是3年半以來最多，投資銀行收入升20%。

美銀第三季盈利按年跌11.5%至69億美元，每股盈利81美仙，多過市場預期的77美仙。收入升不足1%至254.9億美元，但投資銀行費用收入升18%，承銷收入更升近40%，淨利息收入按季亦回升2%。

花旗第三季盈利按年跌近8.6%至32億美元，主要受信貸損失撥備增加影響，但每股盈利1.51美元亦多過市場預期。投資銀行連續兩季成為增長點，期內收入按年升31%，證券服務和股票交易收入分別升24%和32%。

（綜合報道）

[國際金融]