中東局勢降溫 油價曾跌逾5% ASML訂單遠遜預期 Nvidia挫4%

油價周二曾跌逾5%，紐約期油一度失守每桶70美元關口，倫敦布蘭特期油亦曾見每桶74美元以下，回落至本月低位，主要由於《華盛頓郵報》周一報道，以色列總理內塔尼亞胡已向美國表明，無意攻擊伊朗核和石油設施，只會針對軍事設施，紓緩衝突急劇升溫影響石油供應和運輸的憂慮。但在中國國務院新聞辦周二晚上宣布，住建部周四將舉行記者會，講解促進內地樓市平穩健康發展之後，油價跌幅曾略為收窄。

油股受壓 埃克森美孚曾跌3%

繼石油輸出國組織（OPEC）之後，國際能源署（IEA）周二亦發表月報，調低今年全球石油需求增長預測4萬桶至每天86萬桶，其中一個原因是中國經濟增長未明顯加快，而且轉向電動車亦削弱汽油需求。

雖然明年石油需求預測調高約5萬桶至每天100萬桶，但同時美國、巴西等油組以外國家產量持續增加，警告石油供應或明顯過剩，庫存達12億桶。

美國石油股普遍向下，埃克森美孚（美：XOM）曾跌3%，雪佛龍（美：CVX）曾跌2%左右。

美股周二早段亦向下，道指曾跌逾260點，再測試42,800點水平，標普500指數和納指曾由升轉跌，納指一度跌逾100點，主要由於荷蘭晶片設備商ASML訂單只及市場預期一半，同時調低明年銷售目標，ASML跌16％，拖累多隻晶片股受壓，Nvidia（英偉達）（美：NVDA）和AMD（美：AMD）都曾跌逾4%。

高盛多賺45% 美銀花旗盈利跌

銀行股是焦點，高盛（美：GS）、花旗（美：C）、美國銀行（美：BAC）周二都公布季度業績，但股價走勢各異，美銀曾升逾1%，但高盛高開3%後一度倒跌，花旗更曾跌逾1.7%。

3間銀行業績都受惠金融市場更波動、交投暢旺。其中，高盛第三季盈利按年急升45%至29.9億美元。收入按年升7%至127億美元，當中股票交易部門收入35億美元，是3年半以來最多，投資銀行收入升20%。

美銀第三季盈利按年跌11.5%至69億美元，每股盈利81美仙，多過市場預期的77美仙。收入升不足1%至254.9億美元，但投資銀行費用收入升18%，承銷收入更升近40%，淨利息收入按季亦回升2%。

花旗第三季盈利按年跌近8.6%至32億美元，主要受信貸損失撥備增加影響，但每股盈利1.51美元亦多過市場預期。投資銀行連續兩季成為增長點，期內收入按年升31%，證券服務和股票交易收入分別升24%和32%。

（綜合報道）

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