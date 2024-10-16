moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

姜靜：影響人民幣的多重因素

【明報專訊】過去一周多，人民幣匯率指數在一系列的外部和內部因素推動下走高，重回99上方，至7月以來的高位。雖然人民幣兌一籃子貨幣走強，但兌美元則有所回調，從月初6.97附近的高位回落，跌穿7.10關口，同時一個月期波動率近日亦創下2022年12月以來最高。筆者在此梳理最近影響人民幣的要素，並對後市走勢作出展望。

外部因素方面，由於美國的經濟數據續展示韌性，加上更多美聯儲官員支持以較溫和步伐減息，市場對美聯儲短期內大幅減息的預期明顯降溫，早前激進的鴿派押注出現平倉。同時，距離美國大選僅剩三周以及中東地緣政治局勢升級，市場主動減低風險敞口，上述均為美元帶來上行動力。另筆者留意到，特朗普交易有再度抬頭的迹象，為人民幣帶來額外的壓力和波動。

儘管非美貨幣兌美元有不同程度的走軟，但人民幣的貶值幅度明顯未及其他主要貨幣，主因是內部因素的支持。結合最近來看，中國正在認真應對國內通縮問題，且有明確信號未來中央舉債和財政赤字將有較大的上調空間，預期將措施提振增長動力，增加人民幣的韌性。

另人民幣從高位回落，導致出口商的結匯熱情降溫；內地股市瘋牛行程告一段落，人民幣獲得支持有所減少。考慮到上述因素，短期美元兌人民幣的風險偏向上行，除非中國當局公布更多超預期刺激政策。相對一籃子貨幣，料人民幣仍有支持，匯率指數將繼續在當前水平上下整固。中長期來所，人民幣兌美元有空間走強，但需具備的條件包括：市場信心得到實質修復、經濟回暖以及美元持續走低。

華僑銀行香港經濟師

[姜靜 外匯動靜]