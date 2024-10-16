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基金特區：惠理看好金價 倡趁調整低吸 年內有望挑戰2800美元

【明報專訊】上月金價受中東局勢升溫刺激，現貨金價一度突破每盎司2680美元，即使近期金價稍回軟，年初至今累計仍錄約28%升幅。對於金價前景，惠理基金ETF業務高級策略師趙善德認為，金價尚未完全反映地緣政治的不確定因素，預期金價年內有望挑戰2800美元大關，短期調整或為低吸時機。

年初至今，金價屢創新高，據世界黃金協會的數據顯示，僅計今年上半年黃金回報率便達12.7%，雖不及美股的15.6%，但期內表現優於新興市場股票、已發展市場股票（不包括美股）、均衡投資組合及美國債券等（見圖）。踏入下半年，金價升勢未止，上月底現貨金價格一度突破每盎司2680美元，再創歷史新高，惟踏入10月，金價稍回落至每盎司2640美元水平，部分投資者憂慮金價將持續因為美國減息步伐減慢而受壓。儘管息口走向為其中一個影響金價前景的因素，趙善德認為，近年此因素對金價的影響力已明顯下降，基於理論上在利率上升的情况下，不能提供利息的黃金，其價格將會下跌，但於剛結束的加息周期內，金價持續上升，再者即使近期美國公布的非農就業數據強勁，導致市場對美國將於11月大幅減息的預期降溫，金價亦未見大幅調整，可見息口對金價影響並不算太大。

受地緣政治影響多於息口變化

今年以來，金價累升約28%，僅計9月份升幅亦逾5%。趙善德指出，雖然不少投資者認為上月金價升浪主要受聯儲局減息帶動，其實不然，這是受中東局勢緊張此地緣政治因素推動，這亦解釋了為何金價已累升不少，且早前已反映年底大幅減息的預期，最近市場預期美國將減慢減息步伐，金價回調幅度亦未如市場預期般大，顯示目前金價受地緣政治影響，多於息口變化，預期今年餘下時間此因素將繼續支持金價，特別是中東衝突，金價對此風險的溢價比較明顯，基於地緣政治局勢難以預測，金價尚未完全反映中東局勢的不確定因素，再加上美國大選的變數，均支持金價向好，年內上望2800美元。

美保護主義去全球化 黃金有避險作用

談及美國大選，趙善德表示，選舉對金價影響並不止是短線，短期而言，目前兩黨民調「叮噹馬頭」，勢均力敵下，選舉結果的不確定將持續影響傳統資本市場，使部分資金投向與股債等風險資產相關度較低的金市；長線影響方面，無論哪一黨勝出，預期新政府為兌現競選承諾，也會推出慷慨的財政政策，這將增加美國預算赤字，造成長期通脹壓力，並預期於美國優先的保護主義推動下，貿易戰或會再升級，持續的去全球化，將增強黃金作為避險、抗通脹資產的吸引力，長遠有利推動金價上揚。

資金連續5個月淨流入金市

事實上，近月隨着中東衝突出現升級迹象，已有不少避險資金流入金市。據世界黃金協會的研究，截至今年9月底止，全球實物黃金ETF單月錄14億美元淨流入，流入資金主要來自北美地區，反映美國減息促使區內資金投向金市，而計及上月已為連續5個月錄資金淨流入，顯示隨着金價持續上升，投資者對黃金ETF的興趣相應提升。趙善德補充，除實物黃金ETF外，近月黃金期貨淨好倉也創下4年高位，反映不少大型機構投資者也看好金價前景。

2450美元可作增減持指標

至於明年初金價表現，趙善德表示，若今年11月或12月美國經濟數據不理想，明年初市場或會憂慮美國經濟衰退，對聯儲局減息預期或會再次升溫，將支持金價向好。對於市場憂慮明年央行購金及消費者對飾金的需求，或因金價高企而減少，他不諱言，偏高金價確對央行增加黃金儲備，及消費者購買金飾的需求有一定影響，在今年下半年已見此情况，但相信金價上升及地緣政治不確定，所帶來的投資及避險需求可繼續支持金價，基於中東、俄烏等地緣政治問題難於短期內解決，再加上美國減息及去全球化等因素，金價大跌風險相對較低，加上短期上升潛力，現水平也值得吸納，若金價再稍作調整，更是低吸機會，但亦提醒若金價失守2450美元，則需憂慮金價走勢是否轉向，建議以此水平作增持或減持指標，而各類黃金資產中，實物黃金ETF於投資的方便度、透明度及靈活性均較高，且交易成本相對低，是較方便投資者作分注部署的投資黃金工具。

劉敬華 明報記者

[基金特區]