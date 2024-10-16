香港科技園公司行政總裁黃克強在致辭更強調：「今次與多間業界龍頭和機構達成策略合作關係，是科技園公司在發展數字健康生態圈的重要里程碑，不單止有助吸納人才、招商引資，更利用香港作為一個國際平台推動生命健康的研發，加速科研成果轉化為具市場潛力的應用方案。」

12間計劃加入科技園公司的創科社群的策略夥伴，俱為業內著名企業，包括有內地最大型的生命健康集團、水中復康運動科技和安老服務等具潛力「獨角獸企業」，也有數據發展機構，更有國企及央企在內；他們將在港推動合作計劃，並配合科學園現有的128 間從事與數字健康科技相關的公司，科技園公司相信可建構一個多元豐富的數字健康科技社群，為邁向下一個成功奠下基礎。

重量級夥伴 加速數字健康發展

全港首個數字健康生態圈由多間重量級策略夥伴組成，其中包括有北京國際大數據交易所 。其首席專家郎佩佩就「數據協作的探索和現行成果」為題進行分享時指出，在醫療健康領域的應用上，數據可以推動研發，切實地服務民生。她展望在合作中共同推動京港數字經濟深度合作，包括人工智能在企業發展，高品質語料庫合作，數據訓練，算力等；長遠計劃是成立國際大數據交易所香港中心。

國際資料空間協會 (International Data Space Association)中國能力中心代表張漢卓亦在分享如何構建開放數據空間網絡和促進數據空間產業發展時，期望可以與科學園創科生態圈內的創科企業合作，並提供國際運算工具或方案，共同建立國際數據空間，培訓數據人才。

至於全國最大型的醫療機構——通用技術健康醫療大數據科技（北京）集團有限公司 ，據數智與信息部部長陳宏立分享時指，大健康數字化整體框架可以支撐連鎖化智能化的醫療服務，推動人工智能的研發和應用，加速智能醫療設備及藥物研發，提供醫養康結合的安老服務。他期望與科技園合作，引進更多數字化解決方案，促進兩地健康醫療產業的交流，為兩地市民帶來更優質的服務及選擇。

香港優勢：連通國際「引進來 走出去」

香港科技園公司首席幕僚長吳子慧在指出，目前香港科學園有128家從事與數字健康科技相關的企業，香港科學園在白石角的科研基地，為這些初創企業提供了高端的實驗室，讓他們進行研發與測試。其中一些企業經過多年累積的經驗，規模產品愈見成熟，更開始有走向全球化需求。

在是此次達成合作協議的企業中，專營水中復康及運動科技的深圳界水醫療，計劃落戶科學園以拓展香港以至海外業務，並推動水中復康人才培訓及產業發展。該公司董事長馮豐玫指，企業在深圳已和香港理工大學及多家醫療機構等進行產品研發、人才聯合培訓等合作，期待以香港作為開拓國際窗口的據點，繼續拓展東南亞、澳洲、歐美的市場。」

上海天與智慧養老服務有限公司董事長卜江勇則指，該公司將以養老服務系統及「跌倒雷達解決方案」為切入口，於本月開始進入香港市場。此外，亦期望在香港推廣其智能化樂齡及安老服務科技，並以此為國際跳板，拓展業務至歐美及新西蘭等。

DIFA聾人國際足總（中國）執行董事王炯亦期望在香港展開聽障人士足球職業運動相關業務，其中包括醫療康養、中醫結合運動醫療學術科目共建及國際賽事舉辦期間的運動員商業保險等範圍，進而以香港作為國際數碼空間跳轉節點輻射全球，更好的推動聽障人士體育運動發展。

商用高效運算HPC 提升研發效率

科技園公司一直為園區內企業和合作夥伴提供支援，以推動香港數碼經濟發展。例如上月正式投入服務的全港首個商業用高效能運算服務（High-Performance Computing, HPC），是一個為業界提供的數字服務中心（Digital Service Hub）。這個一站式服務中心配備算力、加速工具及數據資源，助力業界以倍數幅度提高研發的效率。

此外，科技園有着龐大的商業和投資者網絡、世界級基礎設施、透過與各界夥伴緊密合作，共同提升香港在數字健康研發方面的國際競爭力，吸引更多具有潛力的企業落戶香港，以加速科研成果商品化，推動香港在發展生命健康科技領域的重要地位。

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