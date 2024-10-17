債券南向通擴容 研納非銀行機構

過去數年，隨着債券通機制不斷優化升級，內地債券已成為國際投資者資產配置重要組成部分。《施報報告》提到，會豐富離岸投資者投資在岸債券的流動性管理相關配套，積極研究、適時推出以在岸人民幣債券做回購和抵押品等各種產品和安排。

接近政府消息人士稱，債券通經過今年2月及7月優化後，最近進一步尋求優化抵押品，但目前未有時間表，最終具體操作仍待與人民銀行商討。債券交易員稱，目前債券通南向通僅容許內地銀行參與，擴大合資格投資者範圍方向合理但決定權在中央。另有交易員稱，對境外投資者來說，在岸債券市場規模大、有吸引力，尤其對海外債券基金，但一直較缺乏對冲工具，故有必要增加收益管理風險工具。

今年初金管局與人行已決定，以金管局人民幣流動資金安排作試點，接納內地國債和政策金融債作合資格抵押品、2月26日正式生效。人行亦將向更多境外機構投資者開放內地銀行間債券市場債券回購業務，但金管局當時只說明希望早日落實有關安排。

《施政報告》又提到，會提供更多以人民幣計價的投資產品，包括港交所（0388）會鼓勵更多上市公司增加人民幣股票交易櫃台；擴大人民幣債券發行；及爭取國家財政部增加在港發行國債的規模和頻率等。同時亦會豐富離岸人民幣業務，包括升級債務工具中央結算系統，以便利國際投資者以不同幣種結算；提升香港人民幣即時支付清算系統夜間跨境服務能力；探討提供更多元化的離岸人民幣融資渠道等。

（2024年施政報告）