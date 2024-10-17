優化上市批核流程 令時間表更清晰

消息人士稱，相關措施將短期公布，目的是令上市審批時間更確定，包括聯交所及證監會處理新股申請所需時間。考慮方向包括聯交所在最多40個營業日內處理新股申請，以及提出最多兩輪查詢。但這仍受多個因素影響，亦不代表40日就會完成整個上市審批程序，仍要視乎證監會審批、申請人是否及時回應證監會及聯交所的查詢，以及申請文件質量等。

力爭短期內更多標誌性IPO

消息續稱，措施目標並非要縮短上市審批時間，而是將時間表清晰化，令發行人減低上市的不確定性。又指當局現時未有放寬上市門檻的方案，亦沒為新股數目設定關鍵指標，目前尚有90多間公司排隊招股，當中不乏標誌性企業。據上市委員會周年報告，去年申請人由遞交申請至獲上市委員會批准上市的平均時間為203個營業日（2022年為167日），另去年上市科就首次公開招股申請發出首輪意見的平均時間為12個營業日（2022年為17日）。

另外，《施政報告》亦提出吸引國際企業來港上市；推動內地大型企業赴港上市，爭取短期內實現更多標誌性的公開招股；落實追蹤香港股票指數的交易所買賣基金（ETF）在中東上市，吸納當地資金配置港股；以及證監會和港交所會提升市場效率及降低交易成本，包括檢視保證金存入安排、優化保證金和抵押品要求等。

消息人士稱，現時券商需要存入保證金到交易所，以支持運作，當局正着手研究優化，包括涉及計息安排，令本港市場更具競爭力。

（2024年施政報告）