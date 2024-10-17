支援中小企 再推「還息不還本」

【明報專訊】《施政報告》公布，將在中小企融資擔保計劃再推還息不還本，現有八成、九成和百分百擔保貸款，以及新做八成和九成擔保貸款的借款企業，可申請最多12個月還息不還本。另外，八成和九成擔保貸款的最長貸款擔保期，將分別延長至10年和8年，相關新做貸款會有部分本金還款選項。按證公司表示，會與貸款機構跟進執行細節，目標在今年11月內落實新措施，借款企業屆時可聯絡貸款機構商討具體安排。
金管局去年7月公布開始有序退出「預先批核還息不還本」，副總裁阮國恒指是次還息不還本僅包括中小企融資擔保貸款計劃，因為它是一個現存的計劃，需要在計劃增加「還息不還本」選項才能執行。現時整體中小企貸款已經沒有還息不還本計劃，不過阮國恒指今年3月當局推出的9項支持中小企措施，包括要求銀行按還息不還本計劃原則支援有困難客戶，銀行有向客戶提供部分還款，或更長還款期選擇，加上當局與銀行公會8月成立中小企融資專責小組，認為當局是否再推還息不還本並不太重要。
《施政報告》支援中小企措施，亦包括金管局正積極考慮在銀行資本要求提供彈性，促進銀行為中小企提供融資，阮國恒指計劃尚在考慮，未適合披露，措施主要是希望中小企貸款可更順暢，期望盡快有成果。此外，政府將向BUD專項基金注資10億元，協助中小企升級轉型和拓展新市場，包括擴大「電商易」的地域資助範圍至東盟10國等。