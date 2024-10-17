moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

支援中小企 再推「還息不還本」

【明報專訊】《施政報告》公布，將在中小企融資擔保計劃再推還息不還本，現有八成、九成和百分百擔保貸款，以及新做八成和九成擔保貸款的借款企業，可申請最多12個月還息不還本。另外，八成和九成擔保貸款的最長貸款擔保期，將分別延長至10年和8年，相關新做貸款會有部分本金還款選項。按證公司表示，會與貸款機構跟進執行細節，目標在今年11月內落實新措施，借款企業屆時可聯絡貸款機構商討具體安排。

「BUD專項」再注資10億

金管局去年7月公布開始有序退出「預先批核還息不還本」，副總裁阮國恒指是次還息不還本僅包括中小企融資擔保貸款計劃，因為它是一個現存的計劃，需要在計劃增加「還息不還本」選項才能執行。現時整體中小企貸款已經沒有還息不還本計劃，不過阮國恒指今年3月當局推出的9項支持中小企措施，包括要求銀行按還息不還本計劃原則支援有困難客戶，銀行有向客戶提供部分還款，或更長還款期選擇，加上當局與銀行公會8月成立中小企融資專責小組，認為當局是否再推還息不還本並不太重要。

《施政報告》支援中小企措施，亦包括金管局正積極考慮在銀行資本要求提供彈性，促進銀行為中小企提供融資，阮國恒指計劃尚在考慮，未適合披露，措施主要是希望中小企貸款可更順暢，期望盡快有成果。此外，政府將向BUD專項基金注資10億元，協助中小企升級轉型和拓展新市場，包括擴大「電商易」的地域資助範圍至東盟10國等。

（2024年施政報告）