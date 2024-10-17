海運港口局升級為海運港口發展局

業界：方向正確 成效視乎如何落實

接近政府消息稱，新成立的香港海運港口發展局，旨在協助訂立長遠發展策略，仍屬諮詢架構，並會改由非官方人士任主席，以及有專責團隊着手參與研究及推廣工作。具體營運細節留待明年出台。另接近政府消息人士稱，他們就如何令年收入逾750萬歐元的海運服務企業，包括租賃、保險、代理、管理及經紀商等面對環球稅網下，可繼續享用香港的半稅（即利得稅減半8.25%稅率優惠），正着手聯同專家研究方案，其中會從會計安排着手，確保半稅安排的有效性，料明年上半年有研究結果。香港亦擬推動更多綠色船用燃料加注，將來更可進一步推動更多品類燃料加注。

何立基指出：「業界一向關注由跨部門推動政策出現的不協調，是次政府部門改動諮詢架構，及不再從貨量去競爭，並且聚焦在具優勢的海運服務業的做法，方向正確。」他認為反映政府意識到過往不足，並回應業界訴求，轉用高層次機構統籌及策劃，強化原有架構。今次特首將新安排置入《施政報告》，料無論如何都會有措施落實，他亦熱切期待當局公布措施內容，並會留意進一步實施新措施的效果。他相信最終成效，視乎當局及業界如何合作去落實。

（2024年施政報告）