海運港口局升級為海運港口發展局

【明報專訊】特首李家超昨日在宣讀新一份《施政報告》，就國際航運中心着墨，將原有港府旗下的「海運港口局」升級成「海運港口發展局」作為高層次諮詢機構，協助政府制訂政策和長遠發展策略。同時部署推動高增值海運服務業、綠色航運中心建設及智慧港口發展。目前身兼海運港口局旗下海運及港口發展委員會成員的香港付貨人委員會執行總幹事何立基認為，當局新訂政策回應市場訴求，方向正確，但具體仍要視乎執行後實效而定。
接近政府消息稱，新成立的香港海運港口發展局，旨在協助訂立長遠發展策略，仍屬諮詢架構，並會改由非官方人士任主席，以及有專責團隊着手參與研究及推廣工作。具體營運細節留待明年出台。另接近政府消息人士稱，他們就如何令年收入逾750萬歐元的海運服務企業，包括租賃、保險、代理、管理及經紀商等面對環球稅網下，可繼續享用香港的半稅（即利得稅減半8.25%稅率優惠），正着手聯同專家研究方案，其中會從會計安排着手，確保半稅安排的有效性，料明年上半年有研究結果。香港亦擬推動更多綠色船用燃料加注，將來更可進一步推動更多品類燃料加注。
何立基指出：「業界一向關注由跨部門推動政策出現的不協調，是次政府部門改動諮詢架構，及不再從貨量去競爭，並且聚焦在具優勢的海運服務業的做法，方向正確。」他認為反映政府意識到過往不足，並回應業界訴求，轉用高層次機構統籌及策劃，強化原有架構。今次特首將新安排置入《施政報告》，料無論如何都會有措施落實，他亦熱切期待當局公布措施內容，並會留意進一步實施新措施的效果。他相信最終成效，視乎當局及業界如何合作去落實。