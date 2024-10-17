茶百道曾飈八成 五度觸發波動調節機制

今年上半年本港IPO市場非常淡靜，茶百道當時來港掛牌曾獲寄予厚望，惟股份首日掛牌股價一度暴跌近四成，收市仍挫近27%。在招股時，茶百道聯合創始人古計林曾被問到為何選在港股偏弱時上市，她指出市况雖較疲弱，但上市經周詳考慮，公司正急速發展，相信在港上市可利好其長遠發展及股東利益最大化，形容當時為登陸港股的「絕佳時刻」。

茶百道在本港IPO並沒有引入基石投資者，古計林指出，有不少錨定投資者（anchor investor），並對上市表示有信心，又形容招股價17.5元其實是「有水位」給投資者，望與投資者達成「互惠雙贏的結果」。該公司的上市前投資者禁售期為明年4月22日，而公司近日則在香港旺角開設首間分店。

除了茶百道，另一茶飲股亦做好，奈雪的茶（2150）曾一度升27.3%，其後回順至升4.32%，收報1.45元。