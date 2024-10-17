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茶百道曾飈八成 五度觸發波動調節機制

標籤：經濟

【明報專訊】近期中央大力谷消費，碰上擁有「怡寶」等品牌的華潤飲料（2460）亦在港招股，連一直潛水的半新股、內地連鎖茶飲品牌茶百道（2555）亦被炒起。茶百道昨股價曾一度高見16元，炒高近80.6%，更五度觸發市場波動調節機制。不過股價午後開始回落，收市升幅收窄至不足三成，收報11.5元，全日成交2.35億元。雖然茶百道單日股價炒高，但相比起今年4月招股時的招股價17.5元，仍深潛達34.3%；即使以昨日高位16元計，仍低8.6%。

今年上半年本港IPO市場非常淡靜，茶百道當時來港掛牌曾獲寄予厚望，惟股份首日掛牌股價一度暴跌近四成，收市仍挫近27%。在招股時，茶百道聯合創始人古計林曾被問到為何選在港股偏弱時上市，她指出市况雖較疲弱，但上市經周詳考慮，公司正急速發展，相信在港上市可利好其長遠發展及股東利益最大化，形容當時為登陸港股的「絕佳時刻」。

茶百道在本港IPO並沒有引入基石投資者，古計林指出，有不少錨定投資者（anchor investor），並對上市表示有信心，又形容招股價17.5元其實是「有水位」給投資者，望與投資者達成「互惠雙贏的結果」。該公司的上市前投資者禁售期為明年4月22日，而公司近日則在香港旺角開設首間分店。

除了茶百道，另一茶飲股亦做好，奈雪的茶（2150）曾一度升27.3%，其後回順至升4.32%，收報1.45元。