ASML大削展望 累全球晶片股 AI晶片需求強勁 其他市場低迷時間超預期

ASML因技術失誤，較原訂時間提前一天在周二發布第三季業績，整體訂單僅26億歐元，是市場預期中位數一半。而且調低明年銷售預測為300億至350億歐元，較接近原本指引的下限，警告除了人工智能（AI）晶片需求強勁，其他半導體市場低迷時間較預期長，邏輯晶片龍頭推遲訂單、記憶體晶片廠擴充產能規模只是有限。

有分析認為ASML業績，可能僅反映疫情期間晶片廠大量訂購設備，加上改善技術、效率後，出現產能過剩情况，例如今年來產能使用率只是約81%，令業界對擴充產能轉向審慎，不代表AI帶動晶片需求趨勢有變；但花旗警告個人電腦、汽車等半導體需求都放緩，短期晶片股困境不容忽視。

ASML股價周二急瀉近15%，單日跌幅是近26年最大，市值蒸發逾500億歐元，到周三曾再跌逾4%。同時，市場關注美國可能進一步收緊AI晶片出口管制，各地晶片股都受拖累，日本東京電子周三跌近10%，周四公布季度業績的台積電（美：TSM），以及韓國三星、SK海力士都跌逾2%。AI晶片龍頭Nvidia（英偉達）（美：NVDA）周二跌逾4%後周三喘定，但英特爾（Intel，美：INTC）周三再跌逾3%，因為官方指導的中國網絡空間安全協會建議，向該公司啟動網絡安全審查。

大摩上季多賺32% 勝預期

美股周三早段個別發展，道指曾升逾110點，企穩42,800點水平。但標普500指數和納指延續上日跌勢，納指曾跌近100點。市場焦點繼續是業績，摩根士丹利一如其他銀行，受惠金融市場暢旺，第三季盈利按年升32%至32億美元。每股盈利1.88美元，高於市場預期的1.58美元。收入153.8億美元，按年升16%，當中投資銀行收入急升56%。公司預期美國大選後、不明朗因素減退，新股、併購等投行活動未來數季將持續增加。

但法國奢侈品商LVMH業績疲弱，扣除匯率等因素，第三季自然銷售按年跌3%至190.8億歐元，市場原本預期升2%。以中國為主的亞洲（日本除外）銷售按年跌16%，跌幅較對上一季的14%惡化。

LVMH季度銷售跌 受累亞洲市場惡化

LVMH股價周三曾跌7%，是1年來最大跌幅，同業普遍受壓，愛馬仕（Hermes）曾跌逾1.7%，Gucci母公司開雲集團（Kering）跌逾2%。

（綜合報道）

[國際金融]