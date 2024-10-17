moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

ASML大削展望 累全球晶片股 AI晶片需求強勁 其他市場低迷時間超預期

【明報專訊】荷蘭晶片設備製造商ASML（美：ASML）大削業績展望，拖累全球晶片股遭拋售。法國奢侈品公司LVMH業績疲弱，亦拖累歐洲股市。但投資銀行摩根士丹利（美：MS）業績勝預期，支持美股止跌回穩。

ASML因技術失誤，較原訂時間提前一天在周二發布第三季業績，整體訂單僅26億歐元，是市場預期中位數一半。而且調低明年銷售預測為300億至350億歐元，較接近原本指引的下限，警告除了人工智能（AI）晶片需求強勁，其他半導體市場低迷時間較預期長，邏輯晶片龍頭推遲訂單、記憶體晶片廠擴充產能規模只是有限。

有分析認為ASML業績，可能僅反映疫情期間晶片廠大量訂購設備，加上改善技術、效率後，出現產能過剩情况，例如今年來產能使用率只是約81%，令業界對擴充產能轉向審慎，不代表AI帶動晶片需求趨勢有變；但花旗警告個人電腦、汽車等半導體需求都放緩，短期晶片股困境不容忽視。

ASML股價周二急瀉近15%，單日跌幅是近26年最大，市值蒸發逾500億歐元，到周三曾再跌逾4%。同時，市場關注美國可能進一步收緊AI晶片出口管制，各地晶片股都受拖累，日本東京電子周三跌近10%，周四公布季度業績的台積電（美：TSM），以及韓國三星、SK海力士都跌逾2%。AI晶片龍頭Nvidia（英偉達）（美：NVDA）周二跌逾4%後周三喘定，但英特爾（Intel，美：INTC）周三再跌逾3%，因為官方指導的中國網絡空間安全協會建議，向該公司啟動網絡安全審查。

大摩上季多賺32% 勝預期

美股周三早段個別發展，道指曾升逾110點，企穩42,800點水平。但標普500指數和納指延續上日跌勢，納指曾跌近100點。市場焦點繼續是業績，摩根士丹利一如其他銀行，受惠金融市場暢旺，第三季盈利按年升32%至32億美元。每股盈利1.88美元，高於市場預期的1.58美元。收入153.8億美元，按年升16%，當中投資銀行收入急升56%。公司預期美國大選後、不明朗因素減退，新股、併購等投行活動未來數季將持續增加。

但法國奢侈品商LVMH業績疲弱，扣除匯率等因素，第三季自然銷售按年跌3%至190.8億歐元，市場原本預期升2%。以中國為主的亞洲（日本除外）銷售按年跌16%，跌幅較對上一季的14%惡化。

LVMH季度銷售跌 受累亞洲市場惡化

LVMH股價周三曾跌7%，是1年來最大跌幅，同業普遍受壓，愛馬仕（Hermes）曾跌逾1.7%，Gucci母公司開雲集團（Kering）跌逾2%。

（綜合報道）

[國際金融]