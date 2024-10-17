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英紐通脹回落 減息預期升溫 英鎊紐元見近兩月低

【明報專訊】美國聯儲局減息速度或放緩，美元企穩逾兩個月高位，其他主要貨幣普遍偏軟。當中，由於英國和新西蘭通脹都明顯回落，增強市場對兩國減息的預期，拖累英鎊兌美元近兩個月首次失守1.3關口，新西蘭元本月以來就累跌4%，是主要貨幣之中最弱。

受機票和汽油價格回落影響，英國9月整體通脹1.7%，是近3年半來首次低於英倫銀行2%目標，亦低於市場預期的1.9%，按月跌0.5個百分點。當中，英倫銀行關注的服務業通脹按月回落0.7個百分點至4.9%，是超過兩年低位。利率期貨顯示，市場估計英國今年餘下兩次議息都各減息0.25厘概率，曾由數據公布前近80%升至90%。英鎊兌美元周三曾跌逾0.6%，低見1.299以下，是近兩個月低位。

新西蘭第三季通脹亦放慢至2.2%，按季跌1.1個百分點，是逾3年來首次符合央行1%至3%目標範圍。分析預期繼上周減息0.5厘後，央行下月或再減息0.5厘甚至更多，加上關注中國經濟政策，新西蘭元周三曾跌近0.7%至60.4美仙附近，是近兩個月低位，鄰國澳洲貨幣澳元亦低見66.7美仙以下，是逾1個月低。

日央行委員「放鴿」 日圓偏軟

減息之聲四起，泰國央行周三意外減息0.25厘至2.25厘，是逾4年來首次減息，不再抗拒政府對減息的強烈呼聲。但面對貨幣貶值壓力，印尼央行同日維持利率6厘不變，暫停上月啟動的減息周期。

雖然日本一反全球趨勢開始加息周期，但被視為「鴿派」的日本央行審議委員安達誠司周三表明，加息要極之漸進，審慎考慮過早或過遲的風險，同時維持金融環境寬鬆。言論強化本月底不加息的預期，日圓在149兌1美元水平偏軟（見圖），在8月初低位附近。

（綜合報道）

[國際金融]