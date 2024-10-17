IMF籲多國協調提前收緊幣策應對通脹

基金組織周三發表報告認為，防控疫情令需求由服務轉向貨品，但工人短缺令不少企業未能迅速提高產量滿足需求，再加上俄烏戰事前年爆發後，推高商品原材料價格，都令全球通脹升至1970年代以來最高水平。

可降商品原材料等價格

但供應樽頸引發的通脹令經濟學上價格的「菲利浦曲線（Phillips Curve）」變得更斜，即當失業率下滑時，物價上升速度較原本預期快，但同時毋須流失太多職位，都能達致通脹降溫效果，意味央行在收緊貨幣政策抑制通脹時，可以付出較少代價，但效果更明顯，權衡取捨難度因而降低。

報告建議，當局收集更高頻的行業價格和供應限制數據，以判斷關鍵行業是否進入供應樽頸，理解通脹的深層次原因，最終判斷是否適合提前更大力實施貨幣緊縮，甚至在貨幣政策框架內，納入明確定義的例外條款，通過前瞻指引等更早收緊政策，增強靈活性，為未來作更充分準備。

在類似情况下，報告更認為全球一同收緊政策，較個別國家緊縮更有效，因為可以降低商品原材料等可貿易貨品的價格。

除了加息，近年央行亦出售手上債券、縮減資產負債表，基金組織引述研究顯示，2021年以來「縮表」效果相當於2至3次加息，對整體政策效果影響不大。但若未來更頻密調控資產負債表，其影響或增大。

（綜合報道）

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