moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

IMF籲多國協調提前收緊幣策應對通脹

【明報專訊】國際貨幣基金組織（IMF）認為，過去3年主要國家通脹急升是受疫情影響供應鏈所帶動，建議央行訂立政策框架應付供應短缺的情况，例如提前收緊貨幣政策甚至協調多國一起行動。

基金組織周三發表報告認為，防控疫情令需求由服務轉向貨品，但工人短缺令不少企業未能迅速提高產量滿足需求，再加上俄烏戰事前年爆發後，推高商品原材料價格，都令全球通脹升至1970年代以來最高水平。

可降商品原材料等價格

但供應樽頸引發的通脹令經濟學上價格的「菲利浦曲線（Phillips Curve）」變得更斜，即當失業率下滑時，物價上升速度較原本預期快，但同時毋須流失太多職位，都能達致通脹降溫效果，意味央行在收緊貨幣政策抑制通脹時，可以付出較少代價，但效果更明顯，權衡取捨難度因而降低。

報告建議，當局收集更高頻的行業價格和供應限制數據，以判斷關鍵行業是否進入供應樽頸，理解通脹的深層次原因，最終判斷是否適合提前更大力實施貨幣緊縮，甚至在貨幣政策框架內，納入明確定義的例外條款，通過前瞻指引等更早收緊政策，增強靈活性，為未來作更充分準備。

在類似情况下，報告更認為全球一同收緊政策，較個別國家緊縮更有效，因為可以降低商品原材料等可貿易貨品的價格。

除了加息，近年央行亦出售手上債券、縮減資產負債表，基金組織引述研究顯示，2021年以來「縮表」效果相當於2至3次加息，對整體政策效果影響不大。但若未來更頻密調控資產負債表，其影響或增大。

（綜合報道）

[國際金融]