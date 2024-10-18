證監主席雷添良周六卸任 稱「無遺憾」

對證監「成功上車」感自豪

雷添良提到，證監會近年於打擊「唱高散貨」取得重要進展，包括成功瓦解4大「唱高散貨」的集團，由2022年9月至今，一共成功落案檢控28名涉及「唱高散貨」個案人士。另亦由2020年至今，透過發出限制通知令，凍結涉嫌「唱高散貨」疑犯證券户口總值16.7億元的資產。

他亦提到證監會促成投資者的賠償例子，如最近康柏控股（8190）同意將1.92億元，以特別股息派還資金予獨立小股東，為證監會的首宗同類和解個案。

證監會去年購入港島東中心的辦公室之前，成立以來曾四度搬遷其辦公室。雷添良回想起2019年、證監會辦公室仍於長江中心時，當年有大批投資者於大廈大堂請願，當時長江中心管理公司曾申請禁制令，要求示威者停止阻塞大廈出口，用擴音器叫口號等，笑稱「證監會可能唔係一個辦公室業主首選嘅租客」。他慶幸證監會去年底成功買入港島東中心9層，表示過去曾不停搬遷，指「成功上到車，對我嚟講，圓咗呢個置業夢，感到非常之高興及自豪。」

離任後將專注教育發展

被問到對於下任證監會主席黃天祐的建議時，雷添良表示他曾經擔任過證監會的非執行董事，認為他對證監會的工作熟識及「好有經驗」，其工作亦同為維護香港於國際金融中心的地位，以及深化互聯互通的機制。被問到對黃天祐與內地機構溝通的建議時，雷添良表示「多見面、多溝通」，但不只是與內地方面持份者溝通，香港持份者亦同樣重要。

離任證監會主席後，雷添良稱自己的主要公職為教育方面，表示他現為大學教育資助委員會的主席，該委員會資助本港8家大學，認為「任重道遠」。他續稱，今後會多花時間於教育方面，而金融方面則有一至兩個委員會公職仍然在身，表示「會於適當時候發聲。」