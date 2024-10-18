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IFR：順豐下月來港上市 集資156億

標籤：經濟

【明報專訊】內地家電龍頭美的集團（0300）來港上市後表現不俗，再有「先A後H」龍頭公司將赴港上市。路透旗下IFR引述消息報道，內地物流巨頭順豐控股計劃下月在港上市，集資約20億美元（約156億港元）。

華潤飲料今截飛 超購逾68倍

順豐上周於深交所公布，經2023年第一次臨時股東大會批准，啟動公開發行境外上市外資股（H股）並在香港聯交所主板掛牌上市的相關工作。公司擬在是次發行上市前對全體股東（即A股股東）實施一次性的特別現金分紅，每10股派發現金股利10元人民幣 。經初步測算，預計回報股東特別分紅總額約為48億元人民幣。

擁有樽裝水「怡寶」等飲品品牌的華潤飲料（2460），今日（18日）中午截止認購。綜合市場數據，券商累計暫借出約387億元孖展額，相當於公開發售集資額5.55億元，超額認購逾68倍。但外電引述消息指出，華潤飲料國際配售提早一日於周四（17日）截飛。公司將於10月23日掛牌。

內地自動駕駛系統軟件和硬件供應商地平線機器人（9660）周三（16日）起公開招股，綜合市場數據，地平線暫錄孖展認購額約3.3億元，尚未足額認購。IFR引述消息指出，該股國際配售已足額認購。公司將於10月24日掛牌。

另外，深圳控股（0604）旗下物管商深業物業運營集團，周三（16日）第四度向港交所提交上市申請，聯席保薦人為中金、中信証券和建銀國際。公司是深耕大灣區的物業管理、商業運營和城市服務提供商。

明報記者