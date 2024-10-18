moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

歐央行減息1/4厘 資金流向美元 帶動美股

【明報專訊】歐洲央行一如預期減息0.25厘，關注經濟轉弱風險，強化市場減息預期，同時美國經濟數據勝預期，促使資金由歐元流向美元，加上晶片股有追捧，帶動美股早段向好，標普500指數曾再創新高。

歐洲央行周四議息後減息0.25厘，指標存款利率降至3.25厘，是今年來第三次減息，亦是13年來首次連續兩次減息。議息聲明強調滿意歐元區通脹降溫進度，預計明年將完成整個過程，改變之前明年下半年才完成的措辭。

歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）多番強調不會為減息步伐提供指引，但表明製造業收縮、服務業增長呆滯和消費開支遜預期等指標都顯示，歐元區經濟下滑風險較大，只是不覺得將陷入衰退。

議息結果公布前，歐盟委員會公布，歐元區9月通脹終值1.7%，較初值調低0.1個百分點，是逾3年來首次低於歐洲央行2%目標。市場猜測若通脹降溫速度較預期快，而且經濟疲弱，減息速度會否更快，彭博分析貨幣市場，交易員曾肯定歐洲央行到明年4月前，每次都會減息0.25厘，甚至有近20%機會下月減息0.5厘。

美國經濟相對穩健，9月零售銷售升0.4%，表現好過市場預期，升幅較8月加快0.3個百分點。扣除汽車和汽油，零售銷售升0.7%，主要受惠非必需品銷售。上周新申領失業救濟金人數由14個月高位回落至24.1萬，遠少於市場預期的26萬，按周減少1.9萬，減幅是3個月來最大。但持續申領人數增加9000至186.7萬。零售數據理想，帶動美匯指數周四曾升至103.8以上，是兩個半月高位。歐元相對曾跌至1.081附近，是8月初以來最低。

台積電飈13% Nvidia曾升穿140美元

投資者看好美國經濟「軟着陸」，支持美股周四早段向好，標指曾升至5870點以上，再創新高。道指曾升逾150點，高見43,200點以上。晶片股獲買盤湧入，主因台積電（美：TSM）季度業績好過市場預期，而且展望樂觀，強調人工智能（AI）帶動晶片需求強勁，紓緩周二晶片設備製造商ASML（美：ASML）指引疲弱觸發的憂慮。台積電股價曾急升13%，其他同業都向好，AI晶片龍頭Nvidia（英偉達）（美：NVDA）一度升逾3%突破140美元、創新高，AMD（美：AMD）升逾1%。

（綜合報道）

[國際金融]