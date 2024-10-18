葉創成：不理港股波動 為家人認購30手銀債

古語有云：「三思方舉步 百折不回頭」，指做決定前要深思熟慮，做決定後要堅持完成目標，切勿輕言放棄。筆者上月6日在本欄發表、題為「停做港元定存 準備買股買債」的文章建議，若讀者是退休人士，風險胃納較低，可以預留現金認購銀債，原因是這可以在減息周期為未來3年鎖定較高利率，屬理想投資工具。即使港股近周非常波動，吸引不少人的眼球，惟筆者仍維持上述觀點，並且亦已付諸行動。

銀債年息率4厘 適合退休人士

由於筆者家人是年屆60歲或以上的香港居民，符合認購銀債的條件；銀債每手1萬元，年期為3年，半年派息一次，利率與綜合消費物價指數計算的平均通脹掛鈎，並設有最低息率4厘，以獲分配30萬元計，每年收息1.2萬元，筆者認為對於風險承擔能力低的退休人士來說屬吸引，最重要是百分百保本，肯定比在港股急升後本月初才追貨更值博。

專訪美資基金經理 前瞻美國大選

銀債本周一已截止認購，根據政府公布初步資料，總認購人數約30.1萬，認購金額約701.6億元，均比去年少。由於筆者去年為家人成功認購23手銀債，今次應該可以獲分派更多，將密切留意下周一公布的配發結果。

另外，下月5日便是美國總統大選，參眾兩院部分議席亦會改選，選舉結果對全球投資市場料帶來重大啟示，故筆者已邀請本身是美國人的美資基金經理接受專訪，就此詳細分析，料於未來兩期《Money Monday》封面故事見報，敬請留意。

[葉創成 創富倉]