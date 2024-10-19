設CMU OmniClear 助營運債務中央結算

【明報專訊】金管局昨日宣布成立CMU OmniClear Limited（CMU OmniClear），CMU OmniClear為外匯基金的全資附屬公司，將協助目前由金管局屬下單位營運的債務工具中央結算系統（CMU），預期於明年1月開始營運CMU 。金管局解釋，成立CMU OmniClear為讓CMU的發展更為商業化，在與金管局的合約安排下，營運CMU及開拓新的業務發展機會，另CMU OmniClear亦會建立獨立的管治架構和營商文化。金管局表示，該局仍會是CMU的擁有者及營運者，CMU和系統成員的合約及與其他系統建立的聯網亦仍屬於金管局，而有關CMU的活動和服務方面的重大策略和政策，仍會由金管局釐定。