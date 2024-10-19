六大內銀降存息 定存下調0.25厘

【明報專訊】內地六大國有銀行下調存款利率，各行減幅一致，活期存款利率下調0.05厘至0.1厘，包括3個月、6個月、1年、2年、3年和5年期的各年期定期存款利率，均下調0.25厘，較周二（15日）傳出一年或以下定存利率下調0.1厘，2年至5年定期利率下調0.2厘的降幅為大，亦大於9月27日人行下調政策利率7天期逆回購利率的0.2厘的降幅。