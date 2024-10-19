金價升破2700美元 再創新高 日圓曾失守150 官員出口術阻跌勢

現貨金周五曾升逾1%，亞洲市已首次突破2700美元，紐約時段更高見每盎司2720美元以上。金價今年來已累升逾30%，單是本周就升逾2%。

歐洲央行周四減息鞏固貨幣政策轉向寬鬆預期，而且以色列擊斃巴勒斯坦武裝組織哈馬斯領袖辛瓦爾後，各方都誓言繼續戰鬥，中東局勢持續緊張，加上臨近美國總統大選，選情不明朗都觸發黃金的避險需求。彭博統計黃金ETF本月有望連續第5個月錄資金淨流入，是逾4年來最長流入周期。倫敦金銀市場協會本周調查顯示交易員、礦商等平均預測，到明年10月底金價可升至近每盎司2920美元。

華僑銀行認為，共和黨的特朗普當選美國總統機會似乎增加，由於其大加關稅的主張將推高通脹，部分資金或流入黃金對冲。但由於美元近期強勢，不排除金價短線回調。美國銀行同意，投資者似乎開始預備特朗普重新入主白宮，參考2016年他首次勝選的經驗，吸納銀行股、小型股和美元，相反因財赤擴大，美債遭到拋售。

道指納指料連升6周 今年最勁

美股周五早段個別發展，受惠串流影視平台Netflix（美：NFLX）業績好，股價曾急升近11%，納指曾升逾130點，高見18,500點水平。雖然道指偏軟在43,200點以下，但本周道指、標普500指數和納指都有望連升第6個星期，將是今年來最長升浪。

倫敦證券交易所集團統計截至周三的一星期，美股基金錄200.8億美元資金淨流入，遠較對上一周39.8億美元多。當中，金融股獲11.7億美元淨流入，是3個月以來最多，科技和工業股亦分別吸金4.73億和3.78億美元。

但美元強勢下日圓偏弱，周五一度失守150兌一美元關口，曾逼近150.3兌一美元水平，是8月初以來最低。每百日圓跌至5.17港元水平。

負責匯率政策的日本財務省財務官三村淳形容匯市似乎出現略為單向或急速波動，將以高度緊迫態度注視市場動向，包括投機活動。在他發言後，日圓跌幅略為縮窄，收復150關口。

日通脹放緩 加息料審慎

彭博引述消息稱，日本央行不急於本月底議息時加息，因為物價超出7月時預測風險不大，可以先觀望下月美國大選結果和聯儲局政策走向等，再決定下一步行動。經濟數據似乎亦支持對加息審慎，日本通脹5個月來首次放緩，9月核心消費物價指數按年升2.4%，升幅較8月低0.4個百分點，主要受政府補貼燃料費影響，但仍高於市場預期2.3%。

（綜合報道）

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