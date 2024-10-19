iPhone 16內地首3周銷量升20%

【明報專訊】美國蘋果公司（美：AAPL）上月發布新款手機iPhone 16系列，有調查顯示，首3星期在內地遠較上一代機款暢銷，而且高端版特別受歡迎，反映整體銷情有反彈迹象。蘋果股價周五早段升逾1%，今年來已累積升逾20%，本周曾創新高。