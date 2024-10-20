道指標指收市新高 中概股做好

下調全年收入指引 運通跌3%

道指上周五低開51點後，最多跌逾200點，不過尾段回升更破頂，收市升36點或0.09%，報43,275點；標指升0.4%，報5864點；納指升0.63%，報18,489點。企業業績成市場焦點，Netflix上季盈利及訂戶數據均勝預期，股價最高見766.28美元，收市大升11.1%至763.89美元創新高；寶潔（美：PG）上季銷售疲弱，股價一度跌1.6%，收市無升跌；美國運通（美：AXP）下調全年收入指引，股價收市跌3.15%至276.79美元，為跌幅最大道指成分股。此外，蘋果公司（美：AAPL）iPhone 16系列在內地銷情強勁，收市升1.23%至235美元。

內地三大監管機構落實推行放水「救市」措施，中概股有支持，阿里巴巴（美：BABA）升2.36%至102.43美元，攜程（美：TCOM）亦升5.6%。

擁有FOMC投票權的美國亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）認為，美國息口不急於回落至中性水平，對利率政策應抱持審慎態度。他又稱，目前美國息口介乎4.75至5厘，冀在明年後才回落到3至3.5厘水平，即不會對經濟構成限制或刺激的水平。

恒指夜期收報20782點 低水22點

一周累計，道指升0.96%，標指及納指亦升0.85%及0.8%，三大指數均連升6周，反映小型股表現的羅素2000指數表現最佳，一周升1.94%；金龍指數就跌7.7%。

歐洲股市個別發展，法國CAC指數升0.39%，德國DAX指數亦升0.38%，英國富時指數就微跌0.32%。港股方面，恒指夜期及ADR指數均向下，料周一開市亦受壓；恒指夜期周五收報20,782點，跌78點，較恒指收市低水22點。港股ADR比例指數收市報20765點，跌39點，騰訊（0700）ADR折合報427.7元，較港股收市低0.73%。