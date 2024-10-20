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金價新高 金礦股相關ETF做好

【明報專訊】中東局勢緊張，加上美國總統大選白熱化，避險資金推動金價再創新高，現貨金價上周五首次升穿每盎司2700美元，最高見2722.57美元，收市升1.07%至2721.46美元，一周累計已至升2.4%。

紐約期金上周五收報2730美元

紐約期金上周五收市升0.83%或22.5美元至每盎司報2730美元，金價強勢同時帶動金礦股及一眾ETF表現。Agnico Eagle Mines（美：AEM）上周五收市升4.86%至86.17美元，Harmony Gold Mining（美：HMY）及巴里克黃金（美：GOLD）均升逾2%，紐蒙特公司（Newmont）（美：NEM）股價更連升7日。

此外，反映金價走勢的道富黃金ETF（美：GLD）收市升1.06%至251.27美元，VanEck金礦股ETF（美：GDX）及安碩MSCI金礦股ETF（美：RING）亦分別升4.0%及3.74%。

銀價升穿33美元 1周累升7%

另一大宗商品白銀價格更升穿33美元的高位，上周五最多升6.5%至33.76美元，收市報33.7162美元，升6.37%，一周累升6.9%。白銀ETF同樣做好，iShares白銀ETF（美：SLV）收市升6.06%至30.64美元，Aberdeen白銀ETF（美：SIVR）亦升6.18%至32.12美元。