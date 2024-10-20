美財赤逾1.8萬億美元 按年升8%

美國財政部指出，赤字比原來預估1.909萬億美元及中期預估的1.977萬億美元低。美國財長耶倫及行政管理和預算局局長莎蘭特楊聯合聲明指出，他們仍需要出力去降低成本及為美國人創造機會，亦致力提升中產階級待遇，包括協助後者降低房屋等成本及稅務開支。在現總統任期內，其亦將財政赤字降低1.3萬億美元，並在未來10年續削赤1萬億美元。

日均淨付利息24億美元

期內美國政府在高息因素帶動債務利息成本、社會保障項目及國防支出帶動下，致赤字續高企。單是應付利息便達1.1萬億美元，按年增加29%，相當於GDP的3.93%比重，更歷來首次突破1萬億美元。按淨付利息計也達8820億美元，佔GDP達3.06%，日均24億美元，創28年新高，成第三大開支類別。彭博引述Brookings Institution的Hamilton項目總監Wendy Edelberg指出，這反映出靠借貸去支持優先項目非沒有成本。該社報道指出，財政上的憂慮，增加下屆政府可用選項受限的風險。