moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

Waymo創辦人看好Tesla自動駕駛技術

【明報專訊】在特斯拉（Tesla）（美：TSLA）無人的士面世之前，Alphabet（美：GOOG）旗下Waymo已有機械的士在美國部分城市運作。日前有外媒刊出已離開Waymo的聯席創辦人Anthony Levandowski專訪，他對特斯拉的自動駕駛前景大加讚賞，主因是特斯拉掌握大量數據，使他們極快改善產品，形容馬斯克「有最大的車隊去做到這件事」。

Tesla掌握大量數據

極快改善產品

「We, Robot」大會舉行後不久，《Business Insider》刊出Anthony Levandowski的專訪。Anthony Levandowski看好特斯拉的自動駕駛技術，認為有數百萬輛特斯拉電動車持續向公司輸回數據，進而不斷改善產品，有了最豐富、最一致的數據持續幫助改善產品，正是令特斯拉與眾不同之處。

Waymo本來是Alphabet旗下自動駕駛項目，前名為「Google Self-Driving Car Project」，於2009年創立，Anthony Levandowski是創辦人之一，後於2016年離開。

Waymo已在美部分城市運行

今年起Waymo自動駕駛的士已在三藩市、洛杉磯等地陸續運行。Waymo做法是將感應器套裝安裝在其他車廠出品的汽車上，例如積架等，缺點是成本高昂。Anthony Levandowski談到Waymo時表示，公司可能需要收購一家汽車公司，才能生產想要的汽車，暗示Waymo與特斯拉的分別。他又表示，他寧願站在特斯拉一方，多於站在Waymo一方。不過，對於特斯拉今次大會，Anthony Levandowski也表示希望馬斯克在自動駕駛技術上最好少誇下海口，多說一點實質內容更好。

[企業地球村]