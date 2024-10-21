moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

Careem推AI助手 提供外出用餐建議

【明報專訊】總部位於迪拜的初創企業Careem成立於2012年，2019年獲Uber以31億美元收購，成為中東首家獨角獸企業，業務由網約車發展至「超級App」，阿聯酋國企「e&」去年再以4億美元購入50.03%股權，現已提供逾20項服務，用戶量達至超過5000萬人。

業務由網約車發展至超級App

Careem上周更在迪拜大型科技展覽會GITEX宣布，推出生成式AI助手「Ask Careem」，為用戶提供外出用餐（dine out）建議，首階段支持英語、阿拉伯文、中文、西班牙文及俄語，未來將陸續覆蓋至其他業務。

Careem數據、人工智能及產品部門副總裁Mohamad Charafeddine受訪時表示，AI助手功能籌備接近兩年，最初先在內部應用AI助手，待發展成熟後決定面向大眾，以提升用戶體驗，未來可提供更多元化的服務，將不同服務連結起來。此外，Careem亦已在個人化、推薦算法加入AI，以提升服務能力。

他又指，雖然市場上未有其他「超級App」競爭對手，不過每項服務都會迎來其他公司的競爭，Careem通過不同業務帶來的協同效應，確保服務比起其他公司一致甚至更好。

平台在某些城市已實現盈利

至於業務變現（monetization）情况，Mohamad Charafeddine形容，Careem在此是服務用戶，對用戶而言，只要有很好的體驗就會一直使用平台，平台可在一些領域嘗試變現，例如餐廳可通過平台做AB測試，從中了解消費者喜好。他提到，平台在某些城市已實現盈利，資金亦繼續投資於增長，相信未來一年半可達至收支平衡。