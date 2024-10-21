Careem推AI助手 提供外出用餐建議

業務由網約車發展至超級App

Careem上周更在迪拜大型科技展覽會GITEX宣布，推出生成式AI助手「Ask Careem」，為用戶提供外出用餐（dine out）建議，首階段支持英語、阿拉伯文、中文、西班牙文及俄語，未來將陸續覆蓋至其他業務。

Careem數據、人工智能及產品部門副總裁Mohamad Charafeddine受訪時表示，AI助手功能籌備接近兩年，最初先在內部應用AI助手，待發展成熟後決定面向大眾，以提升用戶體驗，未來可提供更多元化的服務，將不同服務連結起來。此外，Careem亦已在個人化、推薦算法加入AI，以提升服務能力。

他又指，雖然市場上未有其他「超級App」競爭對手，不過每項服務都會迎來其他公司的競爭，Careem通過不同業務帶來的協同效應，確保服務比起其他公司一致甚至更好。

平台在某些城市已實現盈利

至於業務變現（monetization）情况，Mohamad Charafeddine形容，Careem在此是服務用戶，對用戶而言，只要有很好的體驗就會一直使用平台，平台可在一些領域嘗試變現，例如餐廳可通過平台做AB測試，從中了解消費者喜好。他提到，平台在某些城市已實現盈利，資金亦繼續投資於增長，相信未來一年半可達至收支平衡。