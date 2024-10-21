美的：明年擴海外銷售公司數目 中東東歐非洲潛力大 「做寬做深」市場

之前多為代理銷售

付鑒續稱，公司國際業務需要「做寬做深」，「做寬」是指擴寬在全球佈局研發中心、製造基地、銷售公司，「做深」是指深化與戰略國家之間的合作，包括美國、巴西和東盟等。美的預計明年將擴充銷售公司海外佈局，將海外銷售公司從30多家擴充至逾40家，主要擴充地區在中東、東歐、非洲部分國家，例如沙特、伊拉克、波蘭、土耳其、北非的阿爾及利亞、摩洛哥、南非、東非、尼日利亞。之前在這些地區多為代理銷售，現在想「做深」，在當地有自己的銷售分支機構，有助於當地業務的拓展。並且這些地區多屬於發展中國家，增長潛力大。

至於製造方面，付鑒表示，為了應對加收關稅及更好拓展當地市場，美的着力拓張海外製造中心。目前已在調研北美的墨西哥、東歐的白俄羅斯及波蘭，以應對製造中心的轉移，即歐洲向東歐轉移，北美向墨西哥轉移。並且位於印尼的製造基地將於明年第一季度投入使用。付鑒補充，在一個國家的製造基地可以涵蓋很多品類，一個基地會有多個子工廠。目前，美的在全球有約43個製造基地，其中22個製造基地在海外，其他佈局仍在展開中。

擴海外製造中心應對加關稅

研發方面，美的在全球有33個研發基地，主要採用「2+4+n」形式，2是指中國的順德和上海，4是指位於美國、日本、德國、意大利的研發中心，n是指公司在全球製造積累一些研發工作。

投入80億助力推廣及消費者補貼

至於內地政府前段時間鼓勵家電以舊換新，美的表示，公司已投入80億元人民幣以助力市場推廣及消費者補貼，不過投入效果暫不能公布，需等待下一次財報的具體數據。

至於內地出現消費降級現象，美的指對公司影響不大，由於整個品牌佈局包括全面，自高端至大眾品牌。付鑒稱美的生產製造中已應用AI技術，以助公司降本增效。例如AI可以幫助質檢及圖像識別。