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看好日本醫療設備股Olympus

【明報專訊】普徠仕環球精選股票策略基金經理Peter Bates在上文表示，深信美股長線仍是全世界最佳創造財富的工具，而由Bates管理、主要投資美國等全球成熟市場股市的「普徠仕環球精選股票策略基金」截至上月底十大持股有9隻是美股，唯一一隻非美股是日股Olympus（日：7733）（見表），下文Bates將介紹Olympus的投資亮點。

日本經濟及股樓泡沫於1980年代末期爆破後，曾出現長達30年的通縮陰霾，近年當地才開始再現通脹，是投資者看好日股的原因之一。Bates則將日本經濟近况與美國比較，指目前日本GDP增長仍然疲弱。

Bates表示：「我真的相信美國經濟增長會繼續是全球成熟經濟體中最好的，這是指扣除通脹後的實質GDP增長，原因是美國名義GDP增長4%至5%，扣除2%至3%通脹後，實質GDP增長仍達2%至3%；歐洲名義GDP增長約3%，扣除約3%通脹後，實質GDP增長近乎零；日本名義GDP增長大概是2%，而通脹則高於2%，扣除通脹後實質GDP增長是負值」。

日本經濟仍低迷 吼產品領先企業

基於上述分析，現時「普徠仕環球精選股票策略基金」在日股尋寶時，Bates主要是物色其產品在全球處於領先地位的上市公司、而非業務集中在日本本土經濟的企業。Bates表示：「我們是全球股票基金，選擇有很多，故此只會投資『最好中的最好』（best of the best）──即業務在全球處領先地位的股票，例如很多美股不止在本土經營業務，其業務遍及全球多個經濟體，這便可以分享到全球經濟增長帶來的賺錢機會。上述選股邏輯亦適用於美國以外的股票，我們並非單純希望分散風險便在美國以外投資，而是希望找到一些獨特的投資意念，投資於產品及服務在全球市場也獨佔鰲頭的海外上市公司」。

Olympus全球內視鏡市佔率65%

跟着Bates以日股Olympus為例來說明：「目前Olympus在全球內視鏡（endoscopes）市場佔有率高達65%，內視鏡可用於大腸鏡檢查（colonoscopy，又稱為下消化道內窺鏡檢查），這是診斷及預防大腸癌的有效方法，因為檢查期間可同時切除會演變為癌細胞的瘜肉。我估計全球愈來愈多人會接受大腸鏡檢查，為Olympus的內視鏡帶來愈來愈大的需求，尤其是Olympus剛推出新一代內視鏡，鏡頭進入消化道後看得更清楚，因此亦更具備生產力，此新產品銷售成績亦很好」。

記者翻查彭博數據，Olympus早於1970年代已在日本上市，其股價現高於1980年代末期高位數倍，與2011年低位比較，更上升逾10倍（見圖），的確是日股中的「大牛股」。以上周五收市價2818.5日圓計算，Olympus市值為3.31萬億日圓，相等於約222億美元，預測市盈率28.32倍。

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