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港交所上季料賺31億 升5% 今季以來港股日均成交3227億 勢利本季業績

標籤：經濟

【明報專訊】港交所（0388）將於本周三（23日）公布第三季業績。內地當局上月24日推出「組合拳」支援經濟措施，引爆港股市場價量齊升，成交屢創新高。港股大成交升市於第三季末開始，對第三季日均成交（ADT）及交易費收入提振作用有限，但普遍券商預測港交所第三季純利仍能錄得不俗的按年升幅。

明報記者 江陵凱

自內地當局上月底打出「組合拳」撐市，引爆內地A股及港股升市以來，港股成交額先後突破4000億、5000億及逾6000億元迭創紀錄，除上周四外，本月每日成交額一直維持於2000億元以上。雖然港股第三季日均成交不足1200億元，仍遜於第二季日均成交的1216億元，但第四季以來截至上周五（18日）的日均成交，則激增至3227億元（見圖）。

「組合拳」提振上季成交有限

據彭博綜合市場多間券商預測數據並取其平均值，市場料該所第三季純利為31.13億元，按年微升5.4%。花旗上周四發表研究報告指出，該行預計港交所季內純利按年升11%至33億元，按季則升4%，主要受強勁的投資收益帶動。該行稱港股市場氣氛回暖，令最近數周的股票成交量屢創新高，相信可為今年第四季的穩健盈利而鋪路。

花旗：估值不吸引 維持沽售評級

惟花旗認為目前港交所的成交額水平難以持續，隨着市場波動性減少，換手率或會因波動下降而減少。另花旗雖上調港交所2024至2026財年的每股盈測介乎6%至11%，但考慮到2024到2026財年的盈利展望保持平穩，目前估值並不吸引，維持其「沽售」評級，而目標價則由215元上調至275元。

多家券商於本月中亦預料港交所第三季純利可錄得不俗升幅，當中摩根士丹利及中金料第三季純利按年升6.7%至31.52億元；大華繼顯及瑞銀則分別預計港交所季內純利可按年升6%及5%。

高盛亦於本月10日，將港交所目標價由318元上調至397元，維持「買入」評級。高盛表示，港交所從風險與回報而言仍然有吸引力，認為上升空間大於下跌空間。中國先前推出改善經濟和市場前景為重點的政策，助港股市場於10月8日創下6204億元成交額紀錄，較2021年時的成交額高峰高出七成，但上市公司市值則較當年低約四成。