阿里媽媽：「全站推廣」助商戶成交升30%

【明報專訊】商戶陸續加強市場佈局，以準備「雙11」購物節，阿里巴巴（9988）旗下淘天集團阿里媽媽市場部及品牌業務總經理劉邦政接受媒體訪問時表示，自今年4月推出新營銷工具「全站推廣」以來，已有超過25萬家商戶參與、活躍商品數量達130萬件，而使用該工具的商戶平均成交規模相比未使用者升30%，料增長勢頭可維持。
阿里媽媽是阿里集團旗下一個數字營銷平台，主要為商家提供品牌經營及營銷投放等解決方案。劉邦政提到，公司一站式品牌經營平台「百靈」目前已覆蓋國內四大核心品牌媒體，服務超過千個品牌商戶；而「萬相台」無界版的「全站推廣」則利用自主研發的「LMA」（Large Model for Advertising）大模型技術，幫助商戶更輕鬆將流量轉化為銷量，尤其適合剛上架的新品或長期未能產生效益的商品。他稱，使用「全站推廣」客戶，其流量和成交金額分別較未使用者提升了105%及43%，而且在「雙11」預售開始的首日，他們平均成交按年升66%。
劉邦政又表示，「全站推廣」只需商戶為指定商品設置預期投資回報率（ROI），這對於關注成本控制的服飾行業商戶特別有吸引力。同時，選用該服務的商家設定計劃後，最快可於一周後檢視成效，且在過程中可隨時暫停。不過，該服務並非適合所有商家。由於該服務是以單件商品為單位推廣，無法在同一營銷計劃中包含多個商品，故對於已擁有較成熟營銷計劃的品牌來說，未必建議立即轉用該服務，因或會帶來較高的決策成本。
今年，淘寶為提升客戶的消費體驗，引入全新的評分準則「店舖體驗分」，分數愈高者，淘寶會向其提供更多曝光機會。對於公司如何平衡付費流量和免費流量的商家，劉邦政認為，在「體驗分」相同的情况下，願意投放的商家仍能獲得更多流量，因他們能明確告訴平台自己希望吸引的目標用戶，從而使平台能更有效地將流量分配這些商家，最終提升營銷效果。