摩根料日企改善管治 看好未來數年日股前景

Weindling表示，日企管理層開始世代交替，上一代管理層經歷泡沫爆破，企業累積大量現金，令資本負債運用缺乏效率，新一代接手後更願意變革，持有較少現金，或出售公司間的交叉持股，釋放資金回購。此外，日本在去年公布新併購規則推動行業整合，限制部分反收購策略，Weindling稱，過去未曾想過會有外資提購日本大型企業，不過近期有加拿大便利店營運商ACT提出收購7-11母企7&I控股，亦見在其他公司有併購爭奪，都為市場提供投資機會。

今明兩年企業盈利有望勁升

他指日企改革資本配置和企業管治現時還在初步階段，企業帳上還有不少現金，去年併購、私募股權、管理層收購開始出現，預期日股市場會與美股更為相似，未來5至10年仍會是投資主題。

從盈利增長角度，Weindling稱，自2010年至現時，日股每股盈利增幅與標普500指數相同，不少人沒有留意日企盈利增長強勁。事實上日本上市企業的盈利和股價，與本地人口和經濟關係不大，因為不少日企在硬體、機械人、遊戲等領域在全球領先。今年日企加快股票回購，加上環球經濟不錯，他看好企業盈利在今明兩年均會強勁增長。

日本央行在7月底結束零利率，加息至0.25厘，觸發東證指數在3日內下挫兩成。至於日本繼續加息會否再觸發日股下挫，Weindling指當時還受美國公布就業數據弱於預期所影響，加上8月初交易較少，雖然不能肯定下次加息會否再引發日股調整，但認為8月急挫是極端情况，而至現時已近乎補回跌幅。