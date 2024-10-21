飛機師業餘創業 團隊多為機械工程師

【明報專訊】Refined Motor Company Limited創辦人羅名佑在2016年畢業於香港科技大學，之後一直當飛機師。據他表示，這次業餘創業，航空公司是知道和容許的。資本方面，來自他和一名朋友，他是大股東，朋友當小股東。現時，該公司元朗設有一個面積1.4萬平方呎的車房，正在為不同顧客改裝3部汽車，除寶馬E30之外，另外兩部都是「路虎」的型號。全公司暫時只有8個人，大都是機械工程師背景，畢業於本地大學。
去年，該公司入選了「2023深港澳科創新銳企業Top100」。今年，又先後在香港科技園主辦的「電梯募投比賽」，以及「創客中國」國際中小企業創新創業大賽香港分站中晉身準決賽。
羅名佑表示，現時該公司將一部燃油車拆掉燃油發動機、波箱、油箱，裝上電動馬達和磷酸鋰鐵電池等，大約需要3至6個月。但因為有很多測試和認證工作，需要向運輸署提交很多零部件的證書等，所以該公司會向顧客表明，大約一年後才能交貨。
收費方面，由30餘萬元起，視乎顧客對續航力和功率的要求，主要針對一些比較經典和有價值的車型。他相信，隨着累積經驗，熟習常見車型，以及理順零部件運來香港的流程，實際改裝過程將來有可能縮短至一周。
中長期來說，該公司還希望進軍東南亞市場，首選是在泰國開業，希望每年在當地改裝300部汽車。因為泰國人口超過7100萬，但電動車普及的速度較慢。由於泰國的成本比香港低得多，他估計，屆時在當地做油改電的收費約10萬港元起。