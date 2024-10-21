半年內緊縮開支 3步驟還債

本人今年32歲，月入22,000元，扣除MPF後為19,800元。無不良嗜好，不煙不酒。惟有情緒病，之前工作不穩定，欠下債務。現時工作、身體狀態已日漸良好及安定，但感年紀已大，想為將來打算（例如退休準備、準備應急錢）。現暫時沒拍拖，沒打算結婚，但預備明年初開始業餘進修。手上完全沒有資產、儲蓄及保險；打算利用雙糧，在2025年底完全清還欠債。另對股票市場有興趣及少許認識。

筆者回覆：

你現時理財狀况有以下3點需要馬上處理。第一、如何用最短的時間清還你所有的債務 ，第二、從過往的借貸經歷中了解借貸原因。第三、建立正確的理財觀念，並付諸行動積極儲蓄。相信達成以上重點，可以改善過往借貸度日的悲痛日子，還可為財富增值及計劃未來。

信中得知你現時要應付所有支出及貸款的情况下根本是入不敷支。相信當時你申請貸款時並沒有深思熟慮究竟自己的經濟能力能否合適地平衡收支來處理債務問題。姑勿論怎樣，本人建議你在未來6個月緊縮開支。

你現時每月淨收入19,800元減去必須的每月開支後，應尚餘2500元，只要你跟從以下3個步驟，在半年內已可以將大部分債務完全繳清：

步驟一：其中一筆信用卡欠款4500元，用兩個月時間完全繳清。

步驟二：欠親友債項8000元可以攤分4期、每月償還2000元。

步驟三：用年底雙糧繳清e-cash和另一筆信用卡的欠款。

另外，須持之以恒償還兩筆私人貸款，5至6期內便可全數清還。只要你願意目標為本，在半年來你可清還手上大部分的債務，並重整個人目標和儲蓄，完全擺脫債務帶來的財政及心理壓力。我並不建議你再重新申請一筆過的私人貸款來處理你的信用卡和親友借貸，希望你能痛定思痛用最短時間處理所有財務責任，避免債務問題不能自拔。其實Abbie只需用短短未來11個月，便能全部清還現時所有貸款及重獲理財自由。

在工作上遇到不快和不合適而尋求轉職是理解的。但在轉職期間因缺乏主要收入來源和足已應付個人3個月的基本開支儲備，未免在精神及經濟上帶來一定程度的負擔。倘若隨意地從信用卡中提取現金來處理眼前的財務需要，而罔顧日後面對沉重利息負擔的惡果便絕對萬萬不可！

以下是消費者委員會於2021年12月公布的信用卡借貸利率調查資料可作參考：若持卡人在月結單所列的「到期繳款日」或之前未能繳付「最低還款額」，除財務費用外，亦會同時被收取逾期費用。簽帳/結單分期計劃的逾期費用實際年利率介乎10.21厘至44.25厘，發卡機構普遍以最低還款額為計算準則，另設上限介乎230元至350元，只有兩個計劃不設逾期費用。

還債後可考慮年金或月供基金儲錢

退休保障及醫療保障可於Abbie得到財務自由後逐一建立和鞏固。我建議你從每月總收入中的25%作退休儲備，你可考慮坊間一些沒有投資成分的年金計劃或月供基金儲蓄計劃。傳統的年金計劃沒有涉及投資風險，雖然供款期內欠缺彈性，但當累積一定程度的儲蓄時，可被視為長俸收入，作退休後主要收入來源。

至於以現時Abbie的財政狀况，我並不建議你接觸高風險的投資產品來為自己財富增值。本人認為你必須清楚了解自己能夠承受的風險程度再選擇適合的投資工具，並且當選擇投資一些衍生工具或高風險的股票前，是必須徹底了解自己的財政能力能否承擔虧損帶來的後果。

余淑穎 美聯金融集團高級副總裁

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