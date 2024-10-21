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《幫你格價》：買寵物保險留意自負額

【明報專訊】隨着愈來愈多港人飼養貓狗，針對毛孩保障需要的保險產品應運而生。目前市場上的寵物保險，除提供醫療保障外，個別保險計劃更可提供緊急寄宿或海外保障等。飼主選擇時，不僅要考慮保障範圍、保障額及保費，更重要的是留意自負額。

明報記者 劉敬華

近年市場上的寵物保險，保障範圍已不只醫療保障，以藍十字「愛‧寵物」保險計劃為例，除醫療保障外，還涵蓋第三者責任、殮葬服務費、緊急寄宿及海外保障等。又如bolttech毛孩寵物保計劃，其保障範圍更包括因尋找被盜或走失寵物，涉及的廣告費用。

當然，無論保障覆蓋範疇再多，飼主最關注的仍然是毛孩的醫療保障，若比較醫療保障的年度最高保障額，是次比較的計劃中，以OneDegree寵物CEO Plan尊寵計劃的保障額最高，醫療保障的年度保障額可達10萬元，保障項目包括普通科診金、專科診金、手術費、過夜住院費、X光及超聲波、化驗費用及處方藥物費用等。保障額較高下，保費自然較高，假設毛孩為1歲的松鼠狗，投保此計劃的一年保費約4121元。

網站可獲初步報價 宜貨比三家

要留意是，寵物保險的保費，除受保障範圍和保障額影響外，寵物的年齡及品種也會影響保費的高低。現時大部分寵物保險均可在相關保險公司網站取得初步報價，飼主可從中貨比三家，不僅要以毛孩實際年齡作比較，更應以該計劃的最高投保年齡比較保費，以衡量未來毛孩續保的保費開支。

再以上述的1歲松鼠狗為例，是次比較的計劃中，以MSIG「至寵愛」寵物保險狗計劃─超卓的一年保費約2088.6元最吸引，惟其計及手術保障、化療保障及壽終費用之每年最高賠償額約6.88萬元，在是次比較的計劃中不算太高。

撇除bolttech毛孩寵物保計劃，比較8歲松鼠狗的保費，則以保誠精選「寵愛寶」寵物保障升級版計劃A的保費較低，一年保費約4847.2元，醫療費用保障的年度最高賠償額為3.5萬元。

還要留意的是，寵物保障的自負額，部分計劃或稱為共同保險，即飼主需要自付部分開支，再以上述OneDegree寵物CEO Plan尊寵計劃為例，儘管其醫療保險年度最高保障額為10萬元，但設有自負額，寵物投保年齡1歲或以上，經該計劃的網絡獸醫診治，飼主需自付10%醫療費用，於非網絡獸醫治療的自付額則提升至30%，若寵物投保年齡為13周至11個月，無論在網絡或非網絡獸醫就診，飼主的自負額均劃一為醫療費的50%。

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