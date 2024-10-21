李真男：中國今季經濟動力望加速 全年或「保五」

關於經濟驅動因素，從生產的角度來看，儘管服務業有所改善，但工業部門的顯著回升才是主要原因。從支出的角度來看，增長的不平衡性較為清晰。儘管近幾個月的以舊換新政策顯著提振家電銷售，但第三季度的消費增長勢頭仍然有所減緩。內部增長動力持續疲軟，房屋投資仍呈現收縮態勢，但幅度有所縮小；此外，外部需求和出口增長勢頭也有所放緩。

另一方面，第三季度的公共需求出現了顯著反彈，尤其是基礎設施投資和製造業庫存。9月份房屋銷售量持平，根據每日數據，10月份迄今為止的房屋銷售情况表明，近期實施的寬鬆政策有所改善，但未來持續性如何仍有待觀察。

由於上述不平衡局面應將在未來幾個月持續，對於政府而言，仍有約2萬億元人民幣中央政府專項債券有待發行和使用，以及超過2萬億元人民幣地方政府專項債券有待使用，可繼續為公共需求提供支持。

瑞士百達財富管理亞洲高級經濟學家

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[李真男 經濟探熱針]