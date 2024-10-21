moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

溫傑：長建回調分段吸 成中長線核心持股

【明報專訊】長江基建（1038）是全球最大型環球基建集團之一，旗下的投資及營運範圍遍及世界各地。集團上半年營業額為190.9億元，雖然按年下跌（主要由於向合資企業貸款所得的利息收入減少所致），但受惠攤佔聯營及合資公司的盈利顯著增加，期內股東應佔溢利按年增長約2%至43.1億元。

至於個別業務，以佔比最大的英國業務計，期內溢利貢獻為18.7億元，按年增加17%，業績理想。主要受益於收益增加、財務費用降低，以及英鎊兌港元匯率上升等因素。而電能實業（0006）為集團提供10.8億元溢利貢獻，按年增加2%，業務營運表現持續穩健。至於澳洲基建業務的溢利貢獻則為8.6億元，按年增加5%（以當地貨幣計算，上升7%）。主要歸因於當地各項業務收益均錄得增長。

集團財務實力持續雄厚，截至6月30日持有現金92億元，負債淨額對總資本淨額比率只為9.8%。長建無論在現有行業或嶄新領域均處於有利位置，可把握不同環球發展機遇擴大投資組合，以提升收入及盈利。

事實上，年初至今集團已於英國進行了3項收購。第一項為收購Powerlink Renewable Assets旗下，總裝機容量約69兆瓦的可再生能源資產組合。此項目以太陽能裝置發電場為主，九成收入來自長期合約及英國政府可再生能源資助，可望為集團帶來經常性穩定回報及現金流。此外，收購亦擴大集團在英國可再生能源產能，正好配合當地龐大需求。第二個項目，是集團聯同上文提到的策略伙伴長江實業及電能實業，成功收購北愛爾蘭最大配氣網絡Phoenix Energy。根據資料，後者的配氣網絡覆蓋當地78%的管道，為48%北愛爾蘭人口提供服務。該公司在受規管框架下營運，可帶來穩定現金流及即時回報。第三項收購同樣由三方合作，向Aviva Investors收購英國陸上風電資產組合。

投資者通常較關心派息。上半年中期息進一步增加至每股0.72元，較去年同期的0.71元再增加約1.4%。現價計股息率約為4.7厘，雖然表面上息率或非特別吸引，但要留意，集團現時股價遠高於數個月前，因而拉低股息率，年初至今總回報實甚為亮麗。部署上，目前集團股價處於相對高位（今年預測市盈率升至16倍水平），建議把握每次回調分段吸納，可作組合內其中一隻中長線核心持股。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基投資策略部主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[溫傑 溫研股海]