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摩根大通亞洲：憧憬月底業績 匯控購25808

【明報專訊】港股進入業績期，匯控（0005）將於10月29日公布業績。據彭博智庫分析，匯豐銀行第三季度業績的重點可能在於新任行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）的戰略更新，特別是成本節約措施、投資和商業銀行部門的重組等會否提供最新方向。

香港收入的前景或備受市場關注，市場預期明年淨利息收入或錄單位數下跌，主要受環球央行減息影響。至於股東回饋措施，在一級核心資本充足率穩健的情况下，市場預期匯豐或進一步回購20億美元股份。輪證資金流方面，投資者偏向部署好倉，好倉上周四錄150萬元淨流入，淡倉則錄少於20萬元淨流入。

如投資者希望業績前部署可參考匯豐購（25808），行使價78.175元，實際槓桿12.4倍，2025年2月21日到期。如計劃做淡可注意匯豐沽（25672），行使價59.59元，實際槓桿17.2倍，2024年12月23日到期。

〔本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。〕

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[摩根大通亞洲 上市衍生產品銷售部]