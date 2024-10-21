布少明：《施政報告》寬按揭利投資者

個人認為，這絕對有助刺激投資者買樓收租，以及租客「租轉買」的步伐，尤其是現時樓價已較高峰期大幅回調約兩成多，配合減息周期啟動，租金持續攀升令租金回報率轉為吸引，多個屋苑「供平過租」情况已經重臨，加上中央推出措施提振經濟令樓市氣氛好轉。

同樣受到市場注目的新政策，除了政府致力優化「新資本投資者入境計劃」，還要特別留意的是政府大加着墨的各種「搶人才」政策。近年內地生來港讀書人數攀升，惟宿舍數量卻未有配合增加，在「僧多粥少」下，租賃需求強勁將帶動租金持續向上。據美聯租金走勢圖9月份以實用面積計算的私人住宅平均呎租報約37.92元，按月升約0.1%，連升7個月，創5年新高，今年首9個月租金已升近5.9%，較歷史高位僅低約1.1%，相信今年內破頂在望。

既然今次《施政報告》對投資者買樓收租相當友好，究竟應該買什麼地區？其實就是一眾「專才」或「投資移民」們鍾愛的地區，例如樓齡較新及鄰近大學的屋苑及社區，相信回報可望更穩定及吸引。

資料顯示，現時不少屋苑租金回報率已超過4厘，如部分港島西、紅磡、沙田區等留學生熱門租住地區。在政府「搶人才」計劃大行其道之下，未來此類物業潛力看高一線，而且收租亦有所保障，相信是一眾投資者「必爭之地」。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]