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馬泰陽：利好措施出台 置業信心增

標籤：馬泰陽

【明報專訊】日前，政府公布了新一份《施政報告》，宣布放寬物業按揭成數上限，不論物業價值、是否自用或公司持有以及買家是否「首置」，一律調整至七成，並容許投資移民購入價值5000萬元或以上的住宅物業，促進物業市場的多元化發展，預期中小型物業至豪宅物業均能受惠。筆者相信，配合現時減息周期啟動，料吸引買家入市，引出市場上的購買力。

是次《施政報告》進一步放寬按揭，將有助買家入市，尤其現時樓價已由高位回落，市民入市門檻降低，料可吸引投資者入市，有利帶動物業市場的流轉。另外，政府之前亦有推出一系列「搶人才」的計劃，甚至「全面撤辣」，吸引人才落地生根。今年政府進一步吸引資金來港，優化「新資本投資者入境計劃，不但吸引外來人口來港，亦鼓勵投資高價住宅物業，預計豪宅物業市場將會受惠，推動該類物業的交投上升。

在政府多管齊下，提出有利樓市的措施，令市民的置業信心回升。本行於《施政報告》後透過問卷形式，進行客戶置業意向調查，成功收回164份有效問卷，當中有約48.2%受訪者於《施政報告》公布後認為置業信心增加，比例較去年增加約7.7個百分點，而認為信心減少的受訪者約9.8%，佔比最少，由此可見，市民對後市信心增強。

事實上，是次提出的措施涵蓋中小型物業至豪宅物業均能受惠，有效促進物業多元化發展，進一步活化市民的換樓鏈，同時亦能為市場注入新血，帶動樓市有健康發展。筆者相信第四季樓市將會上揚，全年樓價將於5%窄幅徘徊。成交方面，預料第四季一二手住宅交投合共超過1.5萬宗，按季升逾三成半。

美聯集團行政總裁(住宅)暨香港置業行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[馬泰陽]